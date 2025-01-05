Walter White’ın ikonik evi 4 milyon dolara satışta!

05 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:50

Breaking Bad dizisinin ikonik evi, 4 milyon dolarlık fiyatıyla yeni sahibini bekliyor. Albuquerque’deki bu mütevazı banliyö evi, diziyle birlikte 12 kat değer kazandı ve hayranlar için bir kült mekâna dönüştü. Şimdi ise sahipleri, “Ayrılma vakti geldi” diyerek evle vedalaşıyor.

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde bulunan, popüler televizyon dizisi Breaking Bad ile özdeşleşmiş ikonik ev 4 milyon dolara satışa çıkarıldı. Gayrimenkul sektöründe şaşkınlık yaratan bu fiyat, evin yalnızca dizinin ününden kaynaklanan bir değer kazandığını gözler önüne seriyor.

12 KAT DEĞER KAZANDI

People dergisinin haberine göre, dört yatak odalı ve bir banyolu, 177 metrekarelik bu çiftlik evi tarzındaki banliyö mülkünün piyasa değeri, gayrimenkul şirketi Zillow tarafından 343.100 dolar olarak hesaplandı. Ancak dizi sayesinde evin değeri yaklaşık 12 kat artmış durumda.

DİZİNİN FENOMEN HALİNE GELMESİYLE TURİSTİK MEKÂN OLDU

2008-2013 yılları arasında yayınlanan ve toplamda 62 bölüm süren Breaking Bad, başrollerini Bryan Cranston (Walter White) ve Aaron Paul’un (Jesse Pinkman) paylaştığı Emmy ödüllü bir yapım olarak dünya çapında fenomen haline geldi. Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı bu ev, dizinin hayranları için bir simge haline gelirken, Albuquerque’nin sessiz bir banliyö mahallesi olan bölgeyi turistlerin odağına dönüştürdü.

SAHİPLERİ İLGİNÇ ANILARLA VEDA EDİYOR

Evin şimdiki sahibi Joanne Quintana, evin 1973 yılında anne ve babası Fran ve Louis Padilla tarafından satın alındığını ve yıllar içinde aileleri için bir yuva olduğunu belirtti. Ancak dizi çekimlerinden sonra evin hayatlarını beklenmedik şekilde değiştirdiğini anlattı. Quintana, hayranların ilgisi nedeniyle sık sık ilginç olaylar yaşadıklarını ifade etti.

Bir keresinde sabahın erken saatlerinde kapılarına Walter White adına gönderilmiş bir paket bırakıldığını söyleyen Quintana, bunun ardından eve bomba imha ekibi çağrıldığını dile getirdi. Yaşanan yoğun ilgiden korunmak için evin çevresine çitler ve hareket sensörlü kameralar yerleştirdiklerini de ekledi.

“AYRILMA VAKTİ GELDİ”

Quintana, ailenin evi satma kararını şöyle açıkladı:

“1973’ten beri bu ev bizim yuvamızdı. Neredeyse 52 yıl boyunca burada anılar biriktirdik. Ama artık ayrılma vakti geldi. Yorulduk. Bu ilgiyi yönetmek artık bizim için mücadeleye dönüştü ve bu mücadeleyi sürdürmek istemiyoruz.”