Yabani dizisi ekibinden yeni proje! Yine bir aradalar

23 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:33

Başrolünde Halit Özgür Sarı ve Dolunay Soysert'in başrolünde yer aldığı Yabani dizisi 51. bölümde final yaparken, dizi ekibinden yeni proje müjdesi geldi.

İki sezondur izleyicisiyle buluşan Yabani​ dizisi 51. bölümle final​ yaptı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yabani dizisi ekibinden izleyicisine müjdeli bir haber geldi. Dizi dünyasının unutulmazları arasında yerini alan dizinin ekibi şimdi iddialı bir dizi daha kaleme alıyor.

YABANİ EKİBİNDEN YENİ MÜJDE

Yabani dizisi final yaptıktan sonra seyircisi yıkılmıştı. Reytinglerde istenen sonucu alamayan dizi, 51. bölümle ekrana veda etti. Son olarak “Can Borcu” dizisine imza atan yapım şirketi “Ben Leman” ile yeni bir projeye hazırlanıyor.

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın yazdığı dizi yine bir kadın ve gençlik draması olacak. Mart ayında sete çıkması planlanan dizinin detayları önümüzdeki haftalarda netleşecek.

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU

Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın senaryosunu yazdığı bu yeni dizi, kadın ve gençlik dramaları türünde olacak. Mart ayında sete çıkması planlanan dizinin detayları ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. "Ben Leman", izleyiciyi etkileyen derin bir hikaye ve güçlü karakterlerle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.