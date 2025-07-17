Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam yeni projesi için karar verdi

Özgü Namal “Seniha”, Mehmet Günsür “Halit”, Selahattin Paşalı “Nüzhet”, Hafsanur Sancaktutan “Mükerrem” ve Ayda Aksel “Mediha” rolleri için anlaştığı Kıskanmak dizisine Beril Pozam katıldı.

BERİL POZAM KISKANMAK DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kıskanmak” dizisinin provaları ay sonunda başlıyor. Nadim Güç’ün yöneteceği, Yılmaz Şahin’in yazdığı Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisinde Özgü Namal “Seniha”, Mehmet Günsür “Halit”, Selahattin Paşalı “Nüzhet”, Hafsanur Sancaktutan “Mükerrem” ve Ayda Aksel “Mediha” rolleri için el sıkışılmıştı.

Yeni sezonun iddialı dizisine son olarak “Yalı Çapkını” dizisinin Suna’sı Beril Pozam katıldı. Nahid Sırrı Örik’in eserinden uyarlanan dizide Beril Pozam “Nalan” rolüyle yer alacak ve Halit’in ailesinin evlenmesi için buldukları kız olarak seyirci karşısına çıkacak.