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 | Dilek Ulusan

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam yeni projesi için karar verdi

Son olarak Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam, yeni projeye başlıyor. Nadim Güç’ün yöneteceği, “Kıskanmak” dizisiyle el sıkıştı.

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam yeni projesi için karar verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:24

“Seniha”, “Halit”, “Nüzhet”, “Mükerrem” ve Ayda Aksel “Mediha” rolleri için anlaştığı Kıskanmak dizisine katıldı.

BERİL POZAM KISKANMAK DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kıskanmak” dizisinin provaları ay sonunda başlıyor. Nadim Güç’ün yöneteceği, Yılmaz Şahin’in yazdığı Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisinde Özgü Namal “Seniha”, Mehmet Günsür “Halit”, Selahattin Paşalı “Nüzhet”, Hafsanur Sancaktutan “Mükerrem” ve Ayda Aksel “Mediha” rolleri için el sıkışılmıştı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam yeni projesi için karar verdi

Yeni sezonun iddialı dizisine son olarak “Yalı Çapkını” dizisinin Suna’sı Beril Pozam katıldı. Nahid Sırrı Örik’in eserinden uyarlanan dizide Beril Pozam “Nalan” rolüyle yer alacak ve Halit’in ailesinin evlenmesi için buldukları kız olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam yeni projesi için karar verdi
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ETİKETLER
#beril pozam
#hafsanur sancaktutan
#özgü namal
#selahattin paşalı
#mehmet günsür
#Kıskanmak
#Ayda Aksel
#Medya
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