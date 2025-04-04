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 | Dilek Ulusan

Yapım şirketi Aybüke Pusat'ı görüşmeye çağırdı! Teşkilat dizisine nasıl veda edecek?

İki sezondur Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası yapımdan çıkarıldı. Aybüke Pusat'ın ayrılığı sonrası karakterin diziye nasıl veda edeceği de merak konusu oldu. Yapım şirketi Aybüke Pusat'ı görüşmeye çağırdı.

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Yapım şirketi Aybüke Pusat'ı görüşmeye çağırdı! Teşkilat dizisine nasıl veda edecek?
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 09:01

Teşkilat dizisinde başrolü Tolga Sarıtaş ile paylaşan Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada; "TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek destek verme tutarsızlığını ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" ifadelerine yer verildi.

AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT'A NASIL VEDA EDECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından “Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir” cümlesi dikkat çekmişti. Aybüke Pusat ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yapım şirketi Aybüke Pusat'ı görüşmeye çağırdı! Teşkilat dizisine nasıl veda edecek?

Aybüke Pusat’ın yeni bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa yayınlanmayan sahnelerinin diziden atılmayacağı öğrenildi. Dün öğlen yapım şirketi ofisine çağrılarak TRT’nin aldığı kararın iletildiği Pusat’ın yapım şirketinin ellerindeki 2 stok bölümdeki kalan eksik sahnelerini de tamamlayacağı belirtildi.

Yapım şirketi Aybüke Pusat'ı görüşmeye çağırdı! Teşkilat dizisine nasıl veda edecek?

Aybüke Pusat’ın oynadığı karakterin vedasının nasıl olacağı merak konusu olurken, yaşanan ayrılığın ardından Aybüke Pusat’ın yerine kimin geleceği sorusu da dün sosyal medyada çok konuşuldu. Ancak yapım şirketinin henüz yeni bir oyuncu arayışında olmadığı da ifade edildi.

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