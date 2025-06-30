Yargı dizisinin Aylin'i Pınar Çağlar Gençtürk Çarpıntı dizisinde

“Çarpıntı” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan dizinin kadrosuna unutulmaz dizi Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk katıldı.

YARGI DİZİSİ OYUNCUSU ÇARPINTI DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yakında sete çıkacak olan Burcu Alptekin’in yöneteceği “Çarpıntı”da Sibel Taşçıoğlu (Tülin), Deniz Çakır (Hülya), Lizge Cömert (Aslı), Helin Elveren (Sezin), Mehmet Fatih Obuz (Murat) yer alıyor. Dizide daha önce Burak Yörük’ün adının geçtiği Aslı’nın partneri Aras’la ilgili de görüşmeler devam ederken, adaylar arasında son olarak Leyla’daki performansıyla dikkat çeken Berk Bakioğlu da var.

Usta oyuncuların yer aldığı diziye son olarak unutulmaz dizi Yargı’nın Aylin’i olarak seyircisinin karşısına çıkan Pınar Çağlar Gençtürk katıldı. Gençtürk dizide Alkan ailesinin fertlerinden “Meryem” rolünü oynayacak.