Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yargı dizisinin Aylin'i Pınar Çağlar Gençtürk Çarpıntı dizisinde

Başrolünde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde Aylin karakteriyle yer alan Pınar Çağlar Gençtürk, Çarpıntı dizisinin kadrosuna katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yargı dizisinin Aylin'i Pınar Çağlar Gençtürk Çarpıntı dizisinde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 15:52

“Çarpıntı” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan dizinin kadrosuna unutulmaz dizi Yargı’nın Aylin’i Pınar Çağlar Gençtürk katıldı.

YARGI DİZİSİ OYUNCUSU ÇARPINTI DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yakında sete çıkacak olan Burcu Alptekin’in yöneteceği “Çarpıntı”da Sibel Taşçıoğlu (Tülin), Deniz Çakır (Hülya), Lizge Cömert (Aslı), Helin Elveren (Sezin), Mehmet Fatih Obuz (Murat) yer alıyor. Dizide daha önce Burak Yörük’ün adının geçtiği Aslı’nın partneri Aras’la ilgili de görüşmeler devam ederken, adaylar arasında son olarak Leyla’daki performansıyla dikkat çeken Berk Bakioğlu da var.

Yargı dizisinin Aylin'i Pınar Çağlar Gençtürk Çarpıntı dizisinde

Usta oyuncuların yer aldığı diziye son olarak unutulmaz dizi Yargı’nın Aylin’i olarak seyircisinin karşısına çıkan Pınar Çağlar Gençtürk katıldı. Gençtürk dizide Alkan ailesinin fertlerinden “Meryem” rolünü oynayacak.

Yargı dizisinin Aylin'i Pınar Çağlar Gençtürk Çarpıntı dizisinde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meghan Markle'ın 'ev yapımı' dediği reçelleri fabrikasyon ürünü çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK KAÇ YAŞINDA?
1982 İzmit doğumlu Pınar Çağlar Gençtürk, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Yalnızlar Kulübü isimli oyun ile 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü kazanmıştı.
ETİKETLER
#yeni sezon
#dizi
#meydan
#yargı
#Çarpıntı
#Pınar Çağlar Gençtürk
#Burcu Alptekin
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.