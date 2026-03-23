Medya
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Yasak Elma geri dönüyor! Yasak Elma 7. sezon bölümleriyle ekranlara geliyor!

Medyapım imzalı Yasak Elma, yeni sezonda yeniden çekilecek. Altı sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, ilk toplantılarını tamamladı. Yapımcı Fatih Aksoy ile başrol oyuncusu Eda Ece’nin bir araya gelmesiyle projenin detayları şekillenirken, eski karakterler Yıldız, Ender, Caner ve Asuman üzerinden yeni bir hikâye anlatılması planlanıyor. Peki, Yasak Elma 7. Sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma hangi kanalda oynayacak?

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 23:50

Televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Yasak Elma yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Altı sezonluk bölümleriyle hafızalara kazınan dizi, yapımcı Fatih Aksoy ve senarist Melis Civelek yönetiminde yeni sezonda çekilecek. Yıldız (), Ender (Şevval Sam), Caner (Barış Aytaç) ve Asuman (Melisa Doğu) üzerinden ilerleyecek hikâye, hem eski izleyiciyi hem de yeni izleyici kitlesini ekrana kilitleyecek sürpriz gelişmeler vaat ediyor. Eda Ece’nin projeye katılım kararı ise merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 7. Sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma hangi kanalda oynayacak?

YASAK ELMA 7. SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR

dizisi oynadığı tüm sezonlarda sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri oldu. İzleyici kitlesinin büyük olduğu Yasak Elma 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Medyapım imzalı dizi, altı sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitlemiş ve karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdi ise sürprizlerle dolu yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Yapımcı Fatih Aksoy ve senarist Melis Civelek, projeyi yeniden şekillendirirken, eski karakterler Yıldız (Eda Ece), Ender (Şevval Sam), Caner (Barış Aytaç) ve Asuman (Melisa Doğu) üzerinden yeni bir hikâye anlatmayı planlıyor.

Bayram öncesi yapılan ilk toplantılarla projeye start verildi ve Eda Ece’nin dizide yer alıp almayacağı magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasına girmişti. Eda Ece'nin de kadroya katılmasıyla serüven kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonun, hem eski izleyiciyi geri kazanması hem de yeni izleyici kitlesini ekrana kilitlemesi bekleniyor. Yasak Elma 7. sezonuyla yeniden televizyonda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor; karakterler arasındaki entrikalar ve sürpriz gelişmeler, izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

YASAL ELMA 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadece dizinin 7. sezonunun geleceği ve yeniden ekranlarda olacağı bilgisi sosyal medyada ve magazin gündeminde konuşuluyor. Dizinin takipçileri sosyal medyada yeni sezonun başlangıç tarihini heyecanla sorgulamaya başladı. Dizinin 7. sezonu için net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da, Yasak Elma’nın kısa süre içinde yeniden ekrana izleyicisi kitlesini sevindirdi.

YASAK ELMA HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Popüler televizyon dizisi Yasak Elma 6 sezon boyunca yalnızca Now ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin 7. sezonuyla yeniden ekrana dönerken, hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi. Medyapım’ın elinde bulunan haklar ve senarist Melis Civelek’in projenin başında olması, dizinin geçmişte olduğu gibi Now kanalında mı yoksa farklı bir platformda mı yayınlanacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Yasak Elma 7.sezonun yayınlanacağı kanal netleşmediği için izleyiciler merak içinde bekliyor. Medyapım ve yapım ekibi, kanal ve yayın detaylarıyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak.

