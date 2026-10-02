Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu 2 Ekim? Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu hafta kimin büyük ödülü kazandığı belli oldu. Ekranların sevilen programında haftanın en yüksek puanını alan isim, 250 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?

En düşük puanı alan isim Çetin oldu. Dördüncü olan isim ise Gamze oldu. Çetin ve Gamze arasındaki sular durulmazken iki isim de şampiyon olamadı.

Bu hafta üçüncü olan isim Özge olurken, birinci iki isim oldu. Merve ve Önder bu haftanın şampiyonu oldu. Eşit puan alan Merve ve Önder, bu haftanın kazananı oldu.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU 2 EKİM?

Yemekteyiz'de bu hafta üçüncü olan yarışmacı Özge oldu. Özge, Zuhal Hanım'dan 4 puan aldığı için oldukça sevindi. Rakiplerini ağırlayarak en yüksek puanı alan isim ise Merve ve Önder oldu. Böylece iki isim eşit puan alarak büyük ödülün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN PUAN DURUMU

Çetin: 18

Özge: 20

Merve:31

Önder:31