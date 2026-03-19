Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Yeraltı dizisi, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını işliyor. Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 08:31

Derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını konu alan dün 8. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Peki dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YERALTI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hayır dizinin 9. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

YERALTI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluşur. Herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedilir. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini vermektedir.

Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümektedir. Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktır.

Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Bu sırada Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme, Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur.

Şimdi Yeraltı’nda herkes aynı sorunun peşindedir: Bu beklenmedik gelişme kimin mesajı… ve sırada ne var?

Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun, sadece bir bedeni değil bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.

Yeraltı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır.

Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor.

Ve Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak.

ETİKETLER
#Dizi Fragmanı
#Yeraltı Dizisi
#Narkotik Suç Şebekeleri
#İstanbul Kartelleri
#Mafya Yapılanması
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.