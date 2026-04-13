Yeraltı dizisi Güney Kore dizisinden mi uyarlandı? Worst of Evil dizisinden esinlenildi iddiası gündemde

Son günlerde Yeraltı dizisinin Güney Kore yapımı Worst of Evil dizisinden esinlenip esinlenmediği sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Aksiyon ve suç temalı yapısıyla dikkat çeken dizinin bazı sahneleri, izleyiciler tarafından Kore yapımı diziyle benzerlik taşıdığı yönünde yorumlandı. Resmi bir uyarlama açıklaması bulunmazken, iddialar kısa sürede magazin ve dizi gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Yeraltı dizisi gerçekten bir uyarlama mı, yoksa sadece benzer tema mı söz konusu? İşte merak edilen detaylar…

Yeraltı dizisi, son günlerde ortaya atılan uyarlama iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada birçok izleyici, dizinin Güney Kore yapımı Worst of Evil ile benzer hikâye kurgusuna sahip olduğunu öne sürdü. Özellikle suç dünyası, gizli görevler ve karakter çatışmaları gibi temaların iki yapımda da benzer şekilde işlenmesi dikkat çekti. Yapım cephesinden dizinin resmi bir uyarlama olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle iddialar şimdilik izleyici yorumları ve sosyal medya tartışmalarıyla sınırlı kalıyor. Dizi severler ise iki yapım arasındaki benzerlikleri karşılaştırarak yeni bölümlerde hikâyenin nasıl ilerleyeceğini merakla takip ediyor. Peki, Güney Kore dizisinden mi uyarlandı?

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı dizisinin Güney Kore yapımı Worst of Evil ile benzer hikaye kurgusuna sahip olduğu iddiaları, yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle izleyici yorumlarıyla sınırlı kalıyor.
İki yapımda da ana karakterin suç dünyasına gizli görevle sızması temel hikaye kurgusunu oluşturuyor.
Her iki dizide de ana karakterler, görev sırasında eski sevgilileriyle yeniden karşılaşıyor.
Dizilerde ayrıca ana karakterlerin yeni bir kadın karakterle tanışıp duygusal yakınlık geliştirmesi de önemli bir hikaye çizgisi olarak yer alıyor.
Her iki yapımda da başrol karakterin suç örgütü içinde güven kazanması ve sürekli yakalanma korkusuyla yaşaması ortak bir dramatik yapı sunuyor.
Worst of Evil dizisinde Gi-cheol karakterinin hayatını kaybetmesi, Yeraltı dizisinde Bozkurt karakterinin de benzer bir kaderle karşılaşabileceği yönünde yorumlara neden oluyor.
YERALTI DİZİSİ GÜNEY KORE DİZİSİNDEN Mİ UYARLANDI?

Yeraltı dizisinin, Güney Kore yapımı Worst of Evil dizisinden esinlenip esinlenmediği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İki yapım arasındaki hikâye benzerlikleri, izleyiciler tarafından dikkatle inceleniyor.

Her iki dizinin de temelinde, ana karakterin suç dünyasına gizli bir görevle sızması yer alıyor. Yeraltı dizisinde Haydar Ali karakteri (Deniz Can Aktaş), devlet tarafından bir suç örgütünün içine yerleştirilirken; Worst of Evil dizisinde Park Jun-mo (Ji Chang-wook), uyuşturucu kartelini çökertmek amacıyla kimliğini değiştirerek örgüte sızıyor.

İki yapımda da ana karakterler sadece görevleriyle değil, duygusal çatışmalarıyla da öne çıkıyor. Hikâyenin en dikkat çekici ortak noktalarından biri ise, sızılan örgüt içinde geçmişteki aşklarla yeniden karşılaşılması. Her iki dizide de başrol karakter, görev sırasında eski sevgilisiyle karşı karşıya geliyor. Üstelik bu karakterler, çoğu zaman suç örgütünün içindeki önemli isimlerin eşi ya da sevgilisi olarak hikâyeye dahil ediliyor. Bu durum, hem ihanet hem de duygusal gerilim unsurunu artırıyor.

Bununla birlikte, iki dizide de ana karakterlerin yeni bir kadın karakterle tanışması ve zamanla ona duygusal yakınlık geliştirmesi önemli bir hikâye çizgisi olarak öne çıkıyor. Sümeyye Aydoğan ve BIBI karakterleri de ilerleyen süreçte hikâyeye dahil olarak bu duygusal çatışmayı derinleştiriyor.

Her iki yapımda da başrol karakterin suç örgütü içinde güven kazanması, basamakları adım adım tırmanması ve sürekli yakalanma korkusuyla yaşaması ortak bir dramatik yapı oluşturuyor. Bu gerilimli süreç, izleyiciyi sürekli tetikte tutan bir atmosfer oluşturuyor.

Worst of Evil dizisinde Gi-cheol karakteri, aralarına sızan ajanı fark ettikten sonra hikâyenin ilerleyen bölümlerinde hayatını kaybediyor. Bu dramatik final, izleyiciler üzerinde güçlü bir etki bırakmıştı.

Yeraltı dizisi gerçekten bu yapıdan esinlendiyse, ilerleyen bölümlerde Bozkurt karakterinin de benzer bir kaderle karşılaşabileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Yeraltı dizisinin yapımcı ekibinden konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Şu an için tüm bu değerlendirmeler izleyici yorumları ve sosyal medya karşılaştırmalarına dayanıyor.

Dizi severler ise iki yapım arasındaki benzerlikleri tartışmaya devam ederken, Yeraltı dizisinin ilerleyen bölümlerinde hikâyenin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

