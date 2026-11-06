Yeraltı dizisinin gizemli ismi Tefo kimdir? Bora Sivri'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor!

Dizi takipçilerinin özellikle araştırdığı Tefo, Rüzgar'ın sağ kolu olarak öne çıkıyor. Ancak bu karakterin, Bozo'nun en yakınındaki isim olan ve Koray Şahinbaş'ın hayat verdiği Efo ile karıştırılmaması gerekiyor. Peki, Yeraltı dizisinin Tefo'su Bora Sivri kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte usta oyuncunun hayatı, tiyatro geçmişi ve rol aldığı yapımlar...

BORA SİVRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bora Sivri, 12 Şubat 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşında olan sanatçı; tiyatro, televizyon ve sinemanın yanı sıra seslendirme alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Oyunculuğun yanı sıra senarist kimliğiyle de bilinen Sivri, uzun yıllara yayılan kariyerinde birbirinden farklı projelerde görev aldı.

BORA SİVRİ'NİN TİYATRO KARİYERİ

Sanat hayatına Ankara'da amatör tiyatro topluluklarında adım atan Bora Sivri, zamanla profesyonel sahne çalışmalarına yöneldi. Ankara Halk Oyuncuları, Ekin Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Kaktüs Kabare ve Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu gibi topluluklarda görev yaptı.

Tiyatro sahnesindeki deneyiminin ardından İstanbul'a yerleşen oyuncu, kariyerini farklı alanlarda sürdürdü. Sahne çalışmalarından edindiği tecrübeyi televizyon ve sinema projelerine de taşıdı.

BORA SİVRİ'NİN SESLENDİRME KARİYERİ

Bora Sivri, yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine özgü ses tonuyla da geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanınıyor. Özellikle dünyaca ünlü The Blacklist dizisindeki Raymond Reddington karakterinin Türkçe sesi olmasıyla dikkat çekiyor.

Seslendirme kariyerinde oyun ve sinema dünyasından da önemli karakterler bulunuyor. Crysis oyun serisinde Prophet karakterine, Pulp Fiction filminin Türkçe dublajında ise Jules Winnfield karakterine sesiyle hayat verdi.

Ayrıca Yavuz Bingöl ve Aytaç Arman'ın rol aldığı pek çok yapımda seslendirme yapmasıyla da biliniyor.

BORA SİVRİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bora Sivri'nin televizyon kariyerinde pek çok farklı türde yapım bulunuyor. Oyuncu, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üstlendiği Cevher Zazaoğlu karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Sivri'nin rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

• Kurtlar Vadisi Pusu

• Ihlamurlar Altında

• Sultan Makamı

• Cesur Yürek

• Kanunsuz Topraklar

• Ömer

• Sahipsizler

• Güneşin Karanlığında Kosova

BORA SİVRİ YER ALTI DİZİSİNDE TEFO KARAKTERİYLE EKRANLARDA

Tiyatrodan televizyona, sinemadan seslendirmeye uzanan kariyeriyle tanınan Bora Sivri, son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin ikinci sezonunda hikâyeye katılan Tefo karakterinin Rüzgar ile olan yakınlığı ve olayların içindeki konumu, ilerleyen bölümlerde nasıl bir rol üstleneceği konusunda merak uyandırıyor.

