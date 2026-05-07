Yeraltı dizisinin Merdan’ı Burak Sevinç gölgede kaldı! Ünlü oyuncunun projedeki gidişatı beğenilmedi

Televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Yeraltı’nda ‘Merdan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç’in rolü gölgede kaldı. Başarılı oyunculuğu ve müzisyen kişiliğiyle adından söz ettiren Sevinç’in projedeki gidişatı beğenilmedi. İşte detaylar…

Yeraltı dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç gölgede kaldı! Ünlü oyuncunun projedeki gidişatı beğenilmedi
, NOW TV ekranlarının en iddialı projeleri arasında yer alan Yeraltı dizisinde ‘Merdan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Sevinç’in Yeraltı dizisindeki rolünün gölgede kaldığı konuşuluyor. Söz dizisindeki ‘Fethi’ karakteriyle hafızalara kazınan Sevinç, son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde ‘Fikret Leto’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde Yeraltı dizisinde ‘Merdan’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun fenomen projedeki gidişatı beğenilmedi. Merdan karakterinin gölgede kaldığını düşünen seyirciler, Sevinç’in çok daha güçlü bir rolde ekranlara gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı dizisinin Merdan’ı Burak Sevinç gölgede kaldı! Ünlü oyuncunun projedeki gidişatı beğenilmedi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Burak Sevinç'in NOW TV'nin 'Yeraltı' dizisindeki 'Merdan' karakterinin rolünün yeterince ön planda olmadığı ve gölgede kaldığı yorumları yapılıyor.
Burak Sevinç, NOW TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinde 'Merdan' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Seyirciler ve sosyal medya kullanıcıları, Sevinç'in 'Merdan' rolünün kariyerindeki diğer başarılı rollerine göre gölgede kaldığını düşünüyor.
Özellikle 'Söz' dizisindeki 'Fethi' ve 'Hudutsuz Sevda' dizisindeki 'Fikret Leto' karakterleriyle hafızalara kazınan Sevinç'in, 'Yeraltı' dizisindeki rolünün pasif olduğu belirtiliyor.
Televizyon ve dizi yorumcusu Deniz Tural, Burak Sevinç'in dizide yeterince ön planda olmadığını ve rolünün tam anlamıyla bir ağırlığı olmadığını ifade etti.
İzleyiciler, Sevinç gibi yetenekli bir oyuncuya daha güçlü roller verilmesi gerektiğini vurguluyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

YERALTI DİZİSİNİN MERDAN’I BURAK SEVİNÇ GÖLGEDE KALDI!

Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, ‘Merdan Hanoğlu’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç’in rolü gölgede kaldı. Yayınlandığı her yeni bölümüyle seyirciden tam puan almayı başaran , hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni projesi olarak izleyici karşısına çıkan Yeraltı’nda karakterlerin yeterince ön planda olmadığı sık sık gündeme geliyor.

Televizyon izleyicileri kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından da yoğun ilgi gören fenomen dizi Yeraltı’nda birbirinden başarılı birçok yetenekli oyuncu yer alıyor. Dizinin başarılı isimlerinden Burak Sevinç, ‘Merdan Hanoğlu’ rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hem etkileyici müzik performansı hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Sevinç’in Yeraltı dizisinde ‘Merdan’ karakteriyle gölgede kaldığı düşünülüyor.

Çarşamba akşamlarının yeni iddialı projelerinden biri haline gelen Yeraltı, nefes kesen yeni bölümleriyle reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor. Zaman zaman sosyal medyada alay konusu olan Yeraltı dizisi bu kez Burak Sevinç’in üstlendiği ‘Merdan’ karakteriyle eleştiriliyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Sevinç’in Yeraltı dizisindeki rolünün gölgede kaldığı konuşuluyor.

Özellikle Söz dizisindeki ‘Fethi’ karakteriyle hafızalara kazınan Burak Sevinç, son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde ‘Fikret Leto’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Hudutsuz Sevda dizisinin güçlü karakterleri arasında yer alan ünlü oyuncu, yine bir mafya dizisiyle ekranlarda yerini alıyor. Fakat Sevinç’in Yeraltı dizisindeki rolünün diğer karakterlere göre pasif olduğu seyirci tarafından dile getirildi. Sosyal medyada ünlü oyuncunun ‘Merdan’ karakteriyle yeterince ön planda olmadığı ileri sürüldü.

BURAK SEVİNÇ’İN YERALTI DİZİSİNDEKİ GİDİŞATI BEĞENİLMEDİ!

Burak Sevinç, NOW TV ekranlarında her Çarşamba seyirciyle buluşan Yeraltı dizisinde lider ve sabırlı bir karakter olarak tanıtılan ‘Merdan Hanoğlu’nu oynuyor. Dizinin ilk bölümlerinde Bozo’nun karşısında yer alan Merdan, ilerleyen bölümlerde Bozo’yla iş birliği yapmıştı.

Televizyon izleyicileri kadar sosyal medyada ve dijital platformda da yoğun bir ilgiyle takip edilen Yeraltı dizisinde Burak Sevinç’in yeterince ön planda olmadığı yorumları geldi. Televizyon ve dizi yorumcusu Deniz Tural, X hesabından Merdan karakterini oynayan Sevinç hakkında bir yorumda bulundu. Tural, yorumunda şu ifadelere yer verdi:

“Burak Sevinç'in bu dizide yeterince ön planda olmadığını düşünüyorum ben. Rolünün tam anlamıyla bir ağırlığı da yok. Bu kadar yetenekli ve başarılı bir oyuncuya daha iyi hikayeler açılmalı artık.”

Burak Sevinç’in Yeraltı dizisindeki rolüyle alakalı sosyal medyada hızla yayılan yorum, izleyicileri de harekete geçirdi. Şimdilerde Yeraltı dizisinde ‘Merdan’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun fenomen projedeki gidişatı beğenilmedi. Merdan karakterinin gölgede kaldığını düşünen seyirciler, Sevinç’in çok daha güçlü bir rolde ekranlara gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

