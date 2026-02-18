Menü Kapat
 Funda Aydın

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

Now kanalında Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Yeraltı dizisinde Bozo ve Hamburglu arasında büyük hesaplaşma başlıyor. Bozo’nun hapishaneye girmesiyle tüm kartlar Haydar Ali’yle yeniden dağıtılıyor. Ferhat’ın Hamburglu Sezai ile işbirliği yapması ortaya çıkmasıyla taşlar yerinden oynayacak. Bozo ve Hamburglu karşılaşması sert şekilde gerçekleşecek. Peki, Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

Yeraltı'nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?
18.02.2026
18.02.2026
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları Now kanalında ekrana gelen Yeraltı dizisi iç çatışmalara sahne olmaya başlayacak. Bozo ile Hamburglu arasında uzun süredir beklenen büyük hesaplaşma nihayet başlıyor. Bozo’nun hapishaneye girmesiyle birlikte güç dengeleri değişirken, Haydar Ali’nin hamleleri oyunun seyrini tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Peki, Bozo ve Hamburglu karşılaşmasında neler olacak? Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

YERALTIN DİZİSİNDE BOZO VE HAMBURGLU HESAPLAŞMASI

Yeraltı dizisinde dengeleri değiştirecek gelişmeler peş peşe geliyor. Ferhat’ın Sultan’a “Haydar ile evlenme, abinin sözünü çiğne” demesiyle aile içindeki çatışmayı yeni bir boyuta taşıyacak. Aile içinde duygusal bir kırılma oluşturmakla kalmayacak, cephelerin de netleşmesini sağlayacak.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

İstihbarat cephesi de harekete geçmiş durumda Bozo’nun adımlarına göre onun yanında olup olmamaya karar verecekler. Hedefte Hamburglu ve onun arkasındaki karanlık baronlar var. Devlet kanadında yürütülen operasyon planı, yeraltı dünyasında taşları yerinden oynatacak.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

Bozo ise beklenenin aksine Hamburglu’ya doğrudan bir pusu kurmayacak. Stratejik davranmayı tercih eden Bozo, Hamburglu’nun atacağı adıma göre hamle yapacak. Bu durum iki güçlü isim arasındaki savaşı daha da gerilimli hale getirecek. İlerleyen bölümlerde Bozo’nun arkasındaki Kara Baronlar’ın da tek tek diziye dahil olacağı konuşuluyor. Bu gelişmelerle birlikte Yeraltı’nda güç savaşı çok daha sert ve karmaşık bir hal alacak.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

YERALTI DİZİSİNDE HAMBURGLU SEZON FİNALİNDE ÖLÜYOR MU?

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde sezon finaline doğru tansiyon zirveye çıkacak. Bozo ile Hamburglu arasında uzun süredir beklenen büyük savaşın patlak vereceği konuşulurken, kulislerde dolaşan iddialar izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Bozo ve Hamburglu’nun açık bir hesaplaşmaya gireceği ve bu karşılaşmanın sert sahnelere sahne olacağı belirtiliyor. Yeraltı dünyasında güç dengelerini altüst edecek hesaplaşmayla birlikte Hamburglu’nun sezon sonuna doğru hayatını kaybedeceği öne sürülüyor.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

Henüz yapım cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, “Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Gözler şimdi büyük hesaplaşmanın yaşanacağı bölümlere çevrildi.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?

YERALTI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeraltı’nın 4. bölümünde savaş artık açık açık ilan ediliyor. Bozo gözaltındayken aile içinde liderlik tartışmaları büyür, Merdan kendi planını devreye sokarken Haydar Ali ipleri eline almaya kararlıdır.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?



Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj, ihaneti işaret eden dört isimle dengeleri altüst ederken, Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağı ortaya çıkar. Emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürüyen gizli hamleler, yeraltındaki hesaplaşmayı daha da karmaşık hale getirir.

Yeraltı’nda büyük hesaplaşma başlıyor! Hamburglu sezon finalinde ölüyor mu?



Ancak asıl kırılma, Ceylan’ın Gülsüm’le birlikte Azize’nin kapısına dayanıp açık açık savaş ilan etmesiyle yaşanır: “Madem savaşı başlattınız, sonuçlarına katlanacaksınız.” Aşk, sadakat ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği bu bölümde, Haydar Ali hem aileyi bir arada tutmak hem de gerçek düşmanı bulmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

