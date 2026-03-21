Yeraltı’nda Ülkü Hilal Çiftçi’nin seslendirdiği “Olmazlara Vuruluyorum” şarkısı beğeni topladı! Başarılı oyuncu sesiyle etkiledi

Yeraltı dizisinin merakla beklenen yeni bölümüne ait tanıtım yayınlandı. Tanıtımda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi’nin kendi sesiyle seslendirdiği “Olmazlara Vuruluyorum” şarkısı, izleyicilerin dikkatini çeken en önemli detaylardan biri oldu. Duygusal sahnelerle bütünleşen müzik, dizinin atmosferini daha da etkileyici hale getirdi. Genç oyuncunun şarkı söylediği anlar sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerin ipuçlarını veren tanıtım, izleyicilerin beklentisini de yükseltti.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ’NİN SESİ BEĞENİ TOPLADI

Ülkü Hilal Çiftçi, son dönemde yer aldığı Yeraltı dizisinde yalnızca oyunculuğuyla değil, sesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Yeni tanıtımda seslendirdiği parça, izleyiciler tarafından kısa sürede fark edilirken, sosyal medya platformlarında yoğun etkileşim aldı. Kullanıcılar, Çiftçi’nin yorumuna dair övgü dolu mesajlar paylaşarak performansını takdir etti.

Genç oyuncunun müzikal yönünü ön plana çıkaran performans, kariyerinde farklı bir kapının aralanabileceği yorumlarına neden oldu. Özellikle sahnelerle kurduğu duygusal bağ ve şarkıya kattığı yorum, izleyiciler üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Devrek, Zonguldak'ta Ünal ve Kader Çiftçi çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gökçen Bilge ve Aysima adında iki kız kardeşi vardır. Ülkü Hilal Çiftçi, dört yaşındaki reklam filmlerinde oynamaya başladı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve burada oyunculuk ve müzik kariyerini sürdürürken eğitimine devam etti.

Çiftçi, 2012 yılında İki Dünya Arasında dizisindeki rolüyle televizyona adım attı. 2013 yılında Arka Sokaklar'da rol almıştır. Daha sonra Karadayı, Kırgın Çiçekler, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine ve Dönence gibi birçok tanınmış Türk dizisinde çocuk oyuncu olarak yer almıştır. Kanal D ekranlarda yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Ayça karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında NOW kanalında yayın hayatı devam eden Yeraltı dizisinde Melek Aslan karakteriyle seyirci karşısındadır.

Genç oyuncu, Apple Music dahil olmak üzere yayın platformlarında single'lar yayınlayarak müzik kariyerine başladı.