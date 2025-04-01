Yurt dışına satılan yerli dizilerin kazançları belli oldu

Dünyanın dört bir tarafında izlenen Türk dizi ve filmlerinden geçtiğimiz yıl elde edilen gelir ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, dizi ve film sektörüne geçtiğimiz yıl önemli kısmı yurt dışı etkinlik katılım, reklam, tanıtım, pazarlama, dublaj ve alt yazı desteklerini kapsayan 47 milyon liradan fazla destek ödemesi yaptı.

Dünya çapında beğeniyle izlenen Türk dizilerinin neredeyse tamamı yurt dışına satılıyor. Büyük bir kazanç sağlanan dizi ve film ihracatında 2024 yılının rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşıldı.

DİZİLER YURT DIŞI SATIŞLARINDAN SERVET KAZANIYOR

Türkiye'den ihraç edilen binlerce yapım, 150'yi aşkın ülkede televizyon ve dijital yayıncılık platformları kanalıyla, 800 milyondan fazla tekil seyirciyle buluştu. Dünyaya yayılan dizi ve filmlerden elde edilen gelirler de ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, '2025 yılında ABD, Brezilya, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Endonezya ve Malezya'nın aralarında yer aldığı ve rekabetin yüksek olduğu pazarlarda dizi film, sinema filmi ve animasyon türündeki yapımlar açısından satışlar sürüyor. Dizi/film sektörü ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği bazı Latin Amerika ülkeleri ile özellikle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinde, yapımların korsan yayıncılık ile yayımlanmasıyla mücadele edilirken, ticaret müşavirliklerimiz kanalıyla bu yayınların kaldırılması sağlanmaktadır. 2025 yılında tanıtım ve lansman etkinlikleri gerçekleştirilen yapımların ise reklam, tanıtım ve pazarlama destek unsuru bazında ön onay marifetiyle desteklenmesi planlanmaktadır' denildi.