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 | Dilek Ulusan

Zafer Algöz'den İlker Aksum açıklaması! Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamamıştı

Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayacağını belirten İlker Aksum hakkında konuştu. Siyah Kalp dizisi sebebiyle Kapadokya'da olan İlker Aksum'un sitemi sonrası konuşan Zafer Algöz, "Taşıyabilecek durumu varsa çıkar” dedi.

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Zafer Algöz'den İlker Aksum açıklaması! Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamamıştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 17:41

İlker Aksum, 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayacağını belirterek sitem etti. İlker Aksum, “Siyah Kalp” dizisinin Kapadokya çekimleri nedeniyle yakın dostu Şinasi Yurtsever’in cenazesine gidemeyeceğini belirterek sitem etmişti. Zafer Algöz durumu yorumladı.

ZAFER ALGÖZ İLKER AKSUM HAKKINDA KONUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zafer Algöz, Nişantaşı Citys’de görüntülendi. İlker Aksum‘un Şinasi Yurtsever’in cenazesine dizi çekimi nedeniyle katılamadığını söylemesine oyuncu, “Annem vefat etti, oynadığımız oyunu iptal ettik. Üzücü durumlarda bazen çaresiz kalıyorsun. Gidemeyince vicdanen rahatsız oluyorsun. Bazen anne baban ölse bile, ‘Sahnede perdeyi açmak gerekir. En azından bir an olsun acını unutursun. Anne-baban da sahnede olmanı isterdi’ derler. Bu oyuncunun kendine kalmış. Taşıyabilecek durumu varsa çıkar” dedi.

İLKER AKSUM MESLEĞİNE SİTEM ETTİ

İlker Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" ifadelerini kullandı.

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