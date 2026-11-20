Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz son bölümünde bir isim büyük ödülü kazandı. Rakiplerinden aldığı puanlar sonucunda en yüksek puana ulaşan isim, 250 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Tv8 kanalında yayınlanan yarışma programında nefesler tutuldu. Hafta içi rakiplerini ağırlayan isimlerden en yüksek puanı alan bu haftanın kazananı oldu. Toplamda en yüksek puanı alan isimler Yakup ve Janet oldu. Buna göre iki isim büyük ödülü paylaşacak.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ SON BÖLÜM KİM KAZANDI 20 KASIM?

Ekranlarnın sevilen yarışmasında bu hafta iki kişi büyük ödülün sahibi oldu. 20 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde Yakup ve Janet 30 puan alarak birinci oldu. Buna göre iki isim 250 bin TL'lik ödülü yarı yarıya paylaşayacak.

Yakup: 30 puan

Dilara: 28 puan

Görkem: 25 puan

Özlem: 26 puan

Janet: 30 puan

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU 20 KASIM CUMA?

Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümde heyecan devam etti. 5 gün boyunca rakiplerini ağırlayan yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim Janet ve Yakup oldu. İki isim de aynı puanı alarak büyük ödülü paylaştı.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUAN DURUMU

Yakup: 30 puan

Dilara: 28 puan

Görkem: 25 puan

Özlem: 26 puan

Janet: 30 puan