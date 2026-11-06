Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı 6 Kasım? Yemekteyiz'de bugün büyük ödülün sahibi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz'de bu haftanın finali bugün gerçekleşti. Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu merak edildi.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta da yarışmacılar rakiplerini ağırladı. Gün sonunda verilen puanların toplamında en yüksek puanı alan isim ise büyük ödülün sahibi oldu. Sonuçlara göre kazanan Cüneyt oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Büşra Kara, Zeki Baştuğ, Cüneyt Adalı, Ayça Bektaş ve Gülseren Vural'ın yarıştığı haftada kazanan belli oldu. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan aldığı puanlar sonucunda listede ilk sırada yer alan isim 250 bin TL'nin sahibi olarak ayrıldı. Bu haftanın kazananı ise Cüneyt oldu.

YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bir isim büyük ödülün sahibi olarak ayrıldı. Hafta başından beri yarışan isimler en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Haftanın sonunda ortaya çıkan puan tablosuna göre ödülün sahibi Cüneyt oldu.

YEMEKTEYİZ SON BÖLÜMÜNDE KİM KAZANDI?

6 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümde haftanın finali gerçekleşti. Yaptıkları yemekler ile misafirlerini ağırlayan yarışmacılar en yüksek puanı almak için mücadele etti. Bu haftanın kazananı ise Cüneyt oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

Büşra Kara

Zeki Baştuğ

Cüneyt Adalı

Ayça Bektaş

Gülseren Vural