TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın rekabeti başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda Zeki Bey de izleyicilerin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacının hayatına ilişkin ayrıntılar ise araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Zeki kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Kasım haftasında yarışan Zeki Baştuğ'un hayatına ve mesleğine dair detaylar paylaşıldı. Zeki Baştuğ 44 yaşındadır. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Otel müdürü olarak görev yapmaktadır. Büyük ödülü kazanması halinde parayı ev almak için biriktirdiği birikimine eklemek istemektedir.

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Zeki Baştuğ, 2-6 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyen isimler arasında yer alıyor. Yarışmaya katılımıyla dikkat çeken Zeki Baştuğ'un hayatı, mesleği ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Zeki Baştuğ, 44 yaşında. Yarışmanın 2-6 Kasım haftasında izleyici karşısına çıkan Baştuğ, yaşıyla ilgili merak edilen isimler arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ NERELİ?

Zeki Baştuğ aslen Afyonkarahisarlı. Yarışmacının memleketi Afyonkarahisar olarak bilinirken, hangi ilçede doğduğuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ NE İŞ YAPIYOR?

Zeki Baştuğ, otel müdürü olarak görev yapıyor. Otelcilik sektöründe çalışan yarışmacı, mesleğinin yanı sıra Yemekteyiz'deki performansıyla da dikkat çekiyor. Baştuğ'un görev yaptığı otelin adına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

ZEKİ BAŞTUĞ BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANIRSA NE YAPACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödül için mücadele eden Zeki Baştuğ, yarışmayı kazanması halinde parayı ev almak için biriktirdiği birikimine eklemek istediğini belirtti. Yarışmacının bu hedefi, programa katılma motivasyonuna dair dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.