Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın rekabeti başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda Zeki Bey de izleyicilerin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacının hayatına ilişkin ayrıntılar ise araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Zeki kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Zeki Baştuğ, 2-6 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyen isimler arasında yer alıyor. Yarışmaya katılımıyla dikkat çeken Zeki Baştuğ'un hayatı, mesleği ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılar izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Zeki Baştuğ, 44 yaşında. Yarışmanın 2-6 Kasım haftasında izleyici karşısına çıkan Baştuğ, yaşıyla ilgili merak edilen isimler arasında yer alıyor.
Zeki Baştuğ aslen Afyonkarahisarlı. Yarışmacının memleketi Afyonkarahisar olarak bilinirken, hangi ilçede doğduğuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.
Zeki Baştuğ, otel müdürü olarak görev yapıyor. Otelcilik sektöründe çalışan yarışmacı, mesleğinin yanı sıra Yemekteyiz'deki performansıyla da dikkat çekiyor. Baştuğ'un görev yaptığı otelin adına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödül için mücadele eden Zeki Baştuğ, yarışmayı kazanması halinde parayı ev almak için biriktirdiği birikimine eklemek istediğini belirtti. Yarışmacının bu hedefi, programa katılma motivasyonuna dair dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.