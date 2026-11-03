TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:18

Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yeni yarışmacıları izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Zeki Bey'in hayatı ve yarışmaya dair detaylar merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:18

ekranlarında yayınlanan 'la 'de yeni haftanın rekabeti başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda Zeki Bey de izleyicilerin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacının hayatına ilişkin ayrıntılar ise araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Zeki kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Kasım haftasında yarışan Zeki Baştuğ'un hayatına ve mesleğine dair detaylar paylaşıldı.
Zeki Baştuğ 44 yaşındadır.
Aslen Afyonkarahisarlıdır.
Otel müdürü olarak görev yapmaktadır.
Büyük ödülü kazanması halinde parayı ev almak için biriktirdiği birikimine eklemek istemektedir.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Zeki Baştuğ, 2-6 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyen isimler arasında yer alıyor. Yarışmaya katılımıyla dikkat çeken Zeki Baştuğ'un hayatı, mesleği ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılar izleyiciler tarafından merak ediliyor. 

Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Zeki Baştuğ, 44 yaşında. Yarışmanın 2-6 Kasım haftasında izleyici karşısına çıkan Baştuğ, yaşıyla ilgili merak edilen isimler arasında yer alıyor. 

Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ NERELİ?

Zeki Baştuğ aslen Afyonkarahisarlı. Yarışmacının memleketi olarak bilinirken, hangi ilçede doğduğuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. 

Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ ZEKİ BAŞTUĞ NE İŞ YAPIYOR?

Zeki Baştuğ, otel müdürü olarak görev yapıyor. Otelcilik sektöründe çalışan yarışmacı, mesleğinin yanı sıra Yemekteyiz'deki performansıyla da dikkat çekiyor. Baştuğ'un görev yaptığı otelin adına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. 

Yemekteyiz Zeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ZEKİ BAŞTUĞ BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANIRSA NE YAPACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödül için mücadele eden Zeki Baştuğ, yarışmayı kazanması halinde parayı ev almak için biriktirdiği birikimine eklemek istediğini belirtti. Yarışmacının bu hedefi, programa katılma motivasyonuna dair dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Büşra kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?
ETİKETLER
#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#Afyonkarahisar
#TV8
#Zeki Baştuğ
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.