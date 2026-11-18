Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray MCT Technic, B Grubu'ndaki 4. maçında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Legia Varşova ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, yüksek yüzdeyle oynadığı ilk çeyreğin ilk 5 dakikasını Metu'nun orta mesafeden bulduğu basketle 15-9 üstün geçti. Galatasaray MCT Technic, Smailagic ve Simpson'ın üç sayılık basketleriyle farkı açmaya çalışsa da Legia Varşova rakibine boyalı alandan bulduğu sayılarla cevap verdi ve ilk çeyrek sarı-kırmızılı ekibin 25-20 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğin başında dış atışlardan basketler bulan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada da Metu'nun üç sayılık basketiyle farkı 9'a çıkardı ve skor 36-27'ye geldi. Sonrasında savunmada sertliği artıran ve yaklaşık 4 dakika rakibinin skor üretmesine izin vermeyen Legia Varşova, 16. dakikada Ilver'in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0'lık seri yakalayarak farkı 1'e indirdi ve durum 36-35 oldu. Çeyreğin devamında Smailagic, Berkan Durmaz ve Şehmus Hazer ile bulduğu basketlerle toparlanan Galatasaray MCT Technic, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Polonya ekibi, 22. dakikada Zoriks ve Kolenda'nın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle skoru 50-49'a getirerek farkı yeniden 1'e indirdi. Sonrasında Metu, Robinson ve Berkan Durmaz ile üç sayılık isabetler bulan Galatasaray MCT Technic, 26. dakikayı 63-56 üstün geçti. Periyodun devamında Metu ve Berkan Durmaz'ın pota altından kaydettiği basketlerle farkın azalmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, son çeyreğe 69-61 üstün girdi.

Son çeyrekte toparlanan ve rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Legia Varşova, 38. dakikada Zoriks'in üç sayılık basketiyle farkı 3'e indirdi ve skor 83-80 oldu. Galatasaray, bu sayının hemen ardından Nikolic'in dış atıştan isabetiyle farkı 6'ya çıkararak rakibine cevap verdi ve durum 86-80'e geldi. Mücadelenin devamında hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, salondan 88-81 galip ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. galibiyetini aldı. Galatasaray, organizasyondaki 5. maçında 15 Aralık Salı günü deplasmanda Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.