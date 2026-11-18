Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 12. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş Fuzul, 12. hafta maçında İstanbul'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaştı.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Fuzul, Real Madrid'i devirdi! Siyah-beyazlılardan EuroLeague'de 6. galibiyet Beşiktaş Fuzul, EuroLeague 12. hafta maçında Real Madrid'i 83-79'luk skorla mağlup etti. Beşiktaş Fuzul, ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. Devre arasına 45-37'lik üstünlükle giren Beşiktaş Fuzul, üçüncü çeyreği de 64-54 önde bitirdi. Bu sonuçla Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'deki 6. galibiyetini elde etti. Beşiktaş Fuzul, 13. hafta maçında 20 Kasım Cuma günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Beşiktaş Fuzul, Gabriel ve Wilbekin'ın kazandırdığı sayılarla 7. dakikada 14 farklı üstünlük yakaladı ve skor 16-2 oldu. Çabuk toparlanan Real Madrid, hücumda üretkenliğini kaybeden siyah-beyazlı takım karşısında üst üste bulduğu basketlerle farkı 3'e kadar indirdi. Beşiktaş, ilk periyodu 18-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında dış atışlardan üst üste 3 isabet sağlayan siyah-beyazlılar, 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve durum 27-17'ye geldi. Kalan bölümde de skor üretmeye devam eden ve bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydeden Beşiktaş Fuzul, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 6 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan son 4 dakikada dış atışlardan kritik basketler bularak üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, son bölüme 64-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Real Madrid, Smith'in dış atışıyla 37. dakikanın başlarında farkı 4'e düşürdü ve skor 71-67'ye geldi. Eflatun-beyazlılara Jeffries'in kritik basketleriyle yanıt veren Beşiktaş, sahadan 83-79 galip ayrıldı.

Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla EuroLeague'de 12. maçında 6. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 13. haftasında 20 Kasım Cuma günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak.