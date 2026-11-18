Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 45 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde sürdürüyor. Volkan Demirel, Gaziantep ekibinin bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demirel; takımın başına geçme süreci, takımın durumu, Gençlerbirliği maçı ve diğer maçlarla ilgili konuştu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Gaziantep ekibiyle yeni bir başlangıç yaptığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Tanıdığım bir bölge, tanıdığım bir yer. İnsanını çok iyi biliyorum, çok candan olduklarını biliyorum. Başarı geldikçe sizi destekleyeceklerini biliyorum ki şunu rica ediyorum geldiğimde de söyledim; Antep şehrini ben maçlara bekliyorum. Çünkü bizler çalışıyoruz, ediyoruz ama destek olmadan da ne yazık ki yarım kalıyor. Bir sonraki maçta tüm Antep'i maçımıza davet etmek istiyorum" dedi.

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Demirel, "Bizim şu anki konumumuzda önümüzde rakibimiz görünen takımlarla oynayacağız. Bu süreçte içeride oynayacağımız Amed, Beşiktaş ve Galatasaray gibi maçlar var. Ama deplasmanda biraz daha bizim durumumuzla aynı alt sıralarda olan takımlarla oynayacağız. İyi çalıştığımız takdirde bu maçlardan ve içerideki maçlardan taraftarlarımızla beraber puan alarak ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ben hem şehre hem de takıma çok güvenerek geldim. Takımda yetenekli ve ligi bilen oyuncular var ama kırılma anlarında takım eksiye düşmüş. Kırılma anları bizim lehimize olursa şans biraz daha yanımızda olursa biz de en iyi şekilde çalışırsak ve şehirde yanımızda olursa takımın üst sıralara çıkacağını düşünüyorum. Bu biraz zaman alacak ama hemen yarın olacak şeyler değil. Elimizden geldiği kadar çabalayacağız. Gençlerbirliği maçından iyi oyunla ve iyi skorla herkesi Amed maçında tribünlere bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemle birlikte takımda öz güvenin yükseldiğini ifade eden Volkan Demirel, takım, teknik heyet, yönetim ve taraftar olarak Gençlerbirliği maçından iyi sonuçla ayrılmaya odaklandıklarını söyledi. Demirel, takıma inandığını belirterek, birlikte çalışarak ligde kalmayı başaracaklarına inandıklarını vurguladı.

"BÜTÜN SORUMLULUK BEN VE EKİBİMİNDİR"

Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacağını belirten Volkan Demirel, "Önümüzdeki maçta yedek kulübesinde olamayacağım. 1 maç cezam var. Ben buraya geldiğim günden sonra bütün sorumluluk ben ve ekibimindir. Çok iyi bir ekibimiz var. Hep beraber el ele vererek, en iyi şekilde orada maçı oynayıp, şehrimize döneceğiz" şeklinde konuştu.

Transfer durumu ile ilgili soruya da cevap veren deneyimli teknik adam, önceliklerinin takımı zor durumdan kurtarmak olduğunu söyleyerek, daha sonraki süreçte takımın durumuna göre transfer durumlarına odaklanacaklarını aktardı.

"BEN OLMASAM HATAYSPOR LİGDE OLAMAZDI ZATEN"

Deprem bölgesinde ayakta kalan tek takımın Gaziantep FK olduğunun hatırlatılması üzerine Volkan Demirel, "Hatay'da yaşadığımız süreç, çok zorlu bir süreçti. O süreci de bildiğim için, buradaki insanın, bu bölgenin insanının ne hissettiğini bildiğim için aslında gelmemdeki sebeplerden biri de bu. Ben elimde hiçbir şey yokken Hatayspor'u lige çıkardım. Gerçekten herkes diyor ki 'Volkan hoca Hatay'ı düşürdü.' Ama ben Hatayspor'u düşürmedim. Ben Hatayspor'u aslında lige davet ettim. Ben olmasam Hatayspor ligde olamazdı zaten." diye konuştu.