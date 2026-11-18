Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasım ayı dünya sıralamasını resmi internet sitesinden duyurdu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden ve oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri de belli oldu.

FIFA tarafından UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1556 puanla 2 basamak gerileyerek 33. sıraya düştü.

Sıralamada, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2004 puanla ilk sırada yer aldı. 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1966 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, 1950 puanlı Fransa üçüncü, 1938 puana sahip İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Fas, iki basamak yükselerek 1809 puanla beşinci sıraya yerleşti.

FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralaması, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü açıklanacak.