Galatasaray, Süper Lig'de zemin çalışmaları süren RAMS Park'ta oynanamayacak olan Samsunspor karşılaşması için resmi bir bilgilendirme yayımladı. Kulüp, çim yenileme sürecinin takımın en iyi koşullarda mücadele etmesi amacıyla devam ettiğini belirterek, maçın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını netleştirdi.

Yaşanan bu zorunlu deplasman atmosferi ve stadyum değişikliği nedeniyle taraftarların duyabileceği mağduriyete değinen yönetim, kombine sahipleri için önemli telafi adımları attı.

ÖNCELİKLİ BİLET HAKKI VE TELAFİ DETAYLARI

Yapılan açıklamaya göre, 2026-27 sezonu tüm kombine sahiplerine Samsunspor maçı için özel bir öncelik tanınacak. Bilet alma süreci ve sağlanan imkanlar şu şekilde sıralandı: