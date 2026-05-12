Kamp kültürünün git gide artış gösterdiği son zamanlarda vatandaşlar, Türkiye’de kamp yapacak en güzel yerlerin hangileri olduğunu araştırıyor. 2026 yılına damga vuracak birbirinden güzel ve etkileyici kamp yerleri bulunuyor. Yaz aylarının etkisini göstermesi ve havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte kamp yerlerindeki doluluk oranları artış gösteriyor. Sizde 2026 yılı sezonu için kamp yapacağınız güzel yerler arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Türkiye’nin dört bir yanında kamp yapabileceğiniz yerleri sizin için araştırdık. Listede Batı’dan Doğu’ya birçok alternatif kamp alanı yer alıyor. İşte Türkiye’de kamp yapacak en güzel yerler 2026…

HABERİN ÖZETİ Türkiye’de kamp yapacak en güzel yerler 2026! Listede artık Doğu'da var Türkiye'de kamp kültürünün artmasıyla birlikte 2026 yılı için popüler kamp alanları araştırılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında Batı'dan Doğu'ya birçok kamp alanı seçeneği bulunuyor. Yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla kamp alanlarındaki doluluk oranları artıyor. Öne çıkan kamp yerleri arasında Yedigöller (Bolu), Karagöl (Artvin), Salda Gölü (Burdur), İğneada Longoz Ormanları (Kırklareli), Akyaka Orman Kampı (Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman) ve Tortum Gölü (Erzurum) yer alıyor.

TÜRKİYE’DE KAMP YAPACAK EN GÜZEL YERLER 2026!

YEDİGÖLLER – BOLU

Kamp denilince akla ilk gelen yerlerden biri hiç şüphesiz Bolu’da bulunan Yedigöller’dir. Özellikle sonbaharda ağızları açık bırakan doğal güzelliği ve manzarasıyla kendine hayran bırakan Yedigöller, yazın da kamp tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği alanlardan biri oluyor.

KARAGÖL – ARTVİN

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl Milli Parkı, Türkiye’deki en güzel kamp yerleri arasında yer alıyor. Yazın yemyeşil doğası sonbaharda ise sararan yapraklarıyla misafirlerine kartpostal görüntüsü sunan Karagöl, mutlaka 2026 yılında kamp yapılacak noktalar arasında yer alıyor.

SALDA GÖLÜ – BURDUR

Türkiye’nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü, Türkiye’nin 3. en derin gölü olarak karşımıza çıkıyor. Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, kamp tutkunlarının en sevdiği noktalardan biri oluyor. Göl çevresinde belediyenin kamp alanları bulunuyor.

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI – KIRKLARELİ

İğneada Longoz ormanları, Türkiye’de kamp yapacak en güzel yerler arasında bulunuyor. İğneada Longoz Ormanları içerisinde konaklayabileceğiniz farklı kamp alanı seçenekleri yer alıyor.

AKYAKA ORMAN KAMPI – MUĞLA

Muğla’nın Gökova Körfezi’nde bulunan Akyaka, Türkiye’de kamp yapacak en güzel yerler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’nin ‘sakin şehir’ seçilen yerlerinden biri olan Akyaka Orman Kampı, 2026 yılında mutlaka ziyaret edilmesi gereken kamp alanları arasında bulunuyor.

NEMRUT DAĞI – ADIYAMAN

Doğu’da bulunan en güzel kamp alanlarından biri olan Nemrut Dağı, Adıyaman’ın zirvesindeki tarihiyle kamp tutkunlarının gözdesi oluyor. Doğa severler, dağ eteklerinde ve zirveye yakın noktalarda kamp kurarak tatilin tadını çıkarıyor.

TORTUM GÖLÜ – ERZURUM

Erzurum’un Tortum ilçesinde bulunan Tortum Gölü, sakin ve doğa içinde bir kamp arayışında olanların ilk tercihi oluyor. Türkiye’de kamp yapacak en güzel yerler arasında bulunan bu doğal göl, çevreleyen dağlar ve şelalesiyle muhteşem manzaralar sunuyor.