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 | Ömer Faruk Dogan

1980'lerin favori otomobili artık elektrikli! Yıllar sonra geri döndü

1980'lerin ikonik otomobili Skoda Favorit, "Icons Get a Makeover" serisi kapsamında modern bir elektrikli konsept olarak geri dönüyor. Orijinal tasarımını korurken çağdaş unsurları da bünyesinde barındıran yenilenmiş model, dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

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1980'lerin favori otomobili artık elektrikli! Yıllar sonra geri döndü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 14:44

1980'lerden kalma Skoda Favorit, gülümseyen ön tasarımı ve farklı desenler yansıtan farlarıyla konsept bir elektrikli otomobil olarak geri dönüyor. "Icons Get a Makeover" serisinin bir parçası olan konsept model, Skoda'nın geçmişini korurken modern unsurları da barındıran bir yenileme sürecinden geçen araçlarından biri.

Kısa bir tarihçeye bakacak olursak, Skoda Favorit hatchback 1987'de Bertone tarafından tasarlanarak piyasaya sürüldü. Doğu Bloku çevresindeki cadde ve yollar için üretilmişti ve aynı zamanda şirketin Çek Cumhuriyeti'nin Mladá Boleslav şehrinde bulunan genel merkezine bir saygı duruşu niteliğindeydi.

1980'lerin favori otomobili artık elektrikli! Yıllar sonra geri döndü

SUV İLE HATCHBACK ARASINDA KONUMLANIYOR

O dönemde 1.3 litrelik bir motora sahipti ve 40 ila 50 kW arasında güç üretebiliyordu. Üretimi, yerini Felicia modeline bıraktığı 1994 yılına kadar devam etti. 2025'e gelindiğinde ise Skoda, tasarımcılar Ljudmil Slavov ve David Stingl'i görevlendirerek Skoda Favorit'i bir konsept ve modern bir elektrikli otomobil olarak yeniden canlandırdı. Tasarım, bir SUV ile hatchback arasında bir geçiş niteliği taşıyor.

Daha yüksek bir gövde yapısına sahip olması, zemindeki batarya yerleşimi için daha fazla alan sağlıyor. Ljudmil Slavov, Bertone'nin zaten minimalist olan şekillerini daha da basitleştirmenin zorlayıcı olduğunu belirtiyor. Bunu değiştirmek yerine, şekilleri geliştirip genişleterek genel çerçeveyi ve görünümü retro yerine modern hale getirmiş.

Designboom.com sitesinin haberine göre, Skoda Favorit elektrikli otomobilin yüzü, şirketin ürettiği tipik araç yüzlerinden biraz farklı. Tasarımcı Ljudmil Slavov'a göre bu, 1980'lerdeki orijinal model için tasarlanan 'Modern Solid' tarzının korunabilmesi amacıyla yapılmış bilinçli bir tercih.

1980'lerin favori otomobili artık elektrikli! Yıllar sonra geri döndü

'YÜZÜ GÜLÜMSÜYOR'

Ortadan ayrılarak farklı yönlere açılan kapılar için ortak bir kapı kolu mevcut. Ayrıca gömme görünümlü ve yelpazeyi andıran dört bölmeli daha basit tekerlek çiftleri de mevcut. Farlar ise orijinal modele gönderme yapıyor, ancak bu kez otomobilin ön ve arkasındaki LED ışıklar, sahibi tarafından özelleştirilebilen farklı desenler yansıtabiliyor.

Kısmen yarı saydam kapaklarla çerçevelenen farların tasarıma kazandırmış olduğu bir avantaj da, aracın sanki 'yüzü gülümsüyor' gibi görünmesini sağlaması.

Yeniden canlandırılan Skoda Favorit bir konsept elektrikli otomobil olacak. İleride satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Skoda Favorit elektrikli konsepti üretime geçecek mi?
Şu an için Skoda Favorit elektrikli konseptinin seri üretime geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor.
ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#suv
#skoda
#Skoda Favorit
#Konsept Araba
#Otomobil Tasarımi
#Retro Araba
#Modern Araba
#Hatchback
#Otomobil
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