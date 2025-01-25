2 marka sürpriz kampanyaya imza attı: Sıfır araçlar 389 bin TL’den satışa çıktı!

25 Ocak 2025 22:08 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 22:17

Fiat ve Citroen, otomotiv sektöründe sunduğu yenilikçi ve uygun fiyatlı seçeneklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle elektrikli araçlara olan ilgiyi artıran markalar, Türkiye pazarında birbirinden farklı özelliklere sahip yeni modelleriyle öne çıkıyor. 2 markanın uygun fiyatlı modellerinin fiyatları belli oldu. İşte detaylar…

Fiat'ın sevimli ve pratik elektrikli modeli Topolino, şehir hayatına dair birçok beklentiyi karşılıyor. Kompakt tasarımı ve çevik sürüşü ile dar sokaklarda kolaylıkla manevra yapabilmenizi sağlayan Topolino, aynı zamanda düşük işletme maliyeti ile cüzdanınızı da düşünüyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan Topolino, hem şıklığı hem de kullanışlılığı bir arada arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

CİTROEN AMİ: UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Citroen Ami, elektrikli mobiliteye giriş yapmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kısa mesafeli şehir içi kullanımlar için tasarlanan Ami, düşük enerji tüketimi ve çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan Ami, bütçe dostu bir seçenek olmasının yanı sıra, şık ve modern tasarımıyla da göz kamaştırıyor.

Ami One: Temel özelliklere sahip, ekonomik​ ve pratik bir seçenek.

Ami Peps: Ekstra özellikler ile daha keyifli bir sürüş deneyimi.

Ami Tonic: Şık tasarımı ve özel donanımlarıyla dikkat çeken, şehir hayatına renk katacak bir model.

Fiat ve Citroen'in sunduğu bu cazip kampanyalarla, elektrikli araçlara geçiş yapmak artık daha kolay ve uygun fiyatlı. Hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir seçenek olan elektrikli araçlar​, geleceğin taşıtları olarak kabul ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI

Çevre Dostu: Sıfır emisyon sayesinde hava kirliliğini azaltır.

Sessiz ve Konforlu Sürüş: Şehir trafiğinde daha huzurlu bir deneyim sunar.

Düşük İşletme Maliyeti: Yakıt masrafı olmadığı için uzun vadede karlıdır.

Devlet Destekleri: Elektrikli araç alımlarında çeşitli teşvikler bulunmakta.

FİAT TOPOLİNO NE KADAR?

Fiat’ın 2025 Ocak ayı fiyat listesine göre, Topolino modeli 475.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Elektrikli araçların çevre dostu özellikleri ve düşük işletim maliyetleri, bu segmentteki araca ilgiyi artırıyor.

Topolino - 475.900 TL Topolino Plus - 505.900 TL Topolino Dolcevita - 495.900 TL

Bu modeller, şehrin dar sokaklarında bile rahat bir kullanım sunan kompakt tasarımları ve elektrikli motor avantajlarıyla öne çıkıyor.

CİTROEN AMİ 389.000 TL’DEN BAŞLIYOR

Citroen ise Ami modeli ile uygun fiyatlı elektrikli araç arayanlara hitap ediyor. 6 kW elektrik motoruna sahip bu model, özellikle kısa mesafe şehir içi ulaşımda pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Citroen’in kampanyalı fiyatları ise şu şekilde:

Ami One - 389.000 TL

Ami Peps - 399.000 TL

Ami Tonic - 399.000 TL.

Citroen Ami, düşük enerji tüketimi ve çevreye duyarlı yapısıyla yeni nesil araç arayan tüketicilerin ilgisini çekiyor.