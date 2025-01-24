Elektrikli otomobiller TOGG etkisiyle Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor: 5 yılda yüzde 6470 artış!

24 Ocak 2025 12:13 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:13

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, özellikle Togg'un piyasaya sürülmesinin etkisiyle, 2024 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 129,6 artarak 183 bin 776'ya ulaştı. Son 5 yılda yüzde 6470'lik büyüme kaydeden elektrikli araçların yanı sıra, hibrit otomobillerin sayısı da 12 katına çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

Kışın en çok menzil kaybeden elektrikli araçlar belli oldu! Yolda kalmamak için bu modellerden uzak durun

Kışın en çok menzil kaybeden elektrikli araçlar belli oldu! Yolda kalmamak için bu modellerden uzak durun

Türkiye​'de elektrikli otomobil kullanımı hızla artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ülkedeki elektrikli otomobil sayısı, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da piyasaya sürülmesinin etkisiyle, bir önceki yıla göre yüzde 129,6 artarak 183 bin 776'ya ulaştı.

Elektrikli otomobillerin Türkiye'de ilk kez kayıtlara geçtiği 2011 yılında yalnızca 24 araç bulunurken, bu sayı yıllar içinde hızla arttı. 2018'de 952'ye ulaşan elektrikli otomobil sayısı, 2019'da 1000'i aştı. 2021'de 6 bin 267 olan bu rakam, 2022'de 14 bin 552'ye ve 2023'te 80 bin 43'e ulaştı. 2024 yılı sonu itibarıyla elektrikli otomobillerin sayısı yüzde 129,6 artarak toplam sayı 183 bin 776 olarak kaydedildi.

SON 5 YILDA YÜZDE 6470'LİK ARTIŞ

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 2020-2024 döneminde 66 katına çıkarak (yüzde 6470'lik artış) etkileyici bir büyüme gösterdi. Bu büyümede, Türkiye'nin otomobili Togg​'un piyasaya sürülmesi de etkili oldu.

HER 88 OTOMOBİLDEN 1'İ ELEKTRİKLİ

Türkiye'de 2024 itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 16 milyon 232 bin 458 olarak açıklandı. Elektrikli otomobillerin bu toplam içerisindeki payı ise yüzde 1,1 seviyesine çıktı. Bu da trafikteki her 88 otomobilden birinin elektrikli olduğu anlamına geliyor.

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerde yaşanan artış da öne çıktı. Hibrit otomobil sayısı 2020'de 33 bin 690 iken geçen yıl sonu itibarıyla 391 bin 296'ya yükseldi. Böylece hibrit otomobil sayısı 5 yılda 12 katına (yüzde 1061) çıkmış oldu. Benzinli, dizel ve LPG'li otomobil sayılarındaki artış ise bu dönemde sınırlı kaldı. Benzinli otomobillerin sayısı 5 yılda yüzde 53,3 artarak 3 milyon 201 bin 894'ten 4 milyon 908 bin 203'e çıktı.

2020-2024 DÖNEMİNDE OTOMOBİLLERİN DEĞİŞİMİ

Söz konusu dönemde dizel otomobil sayısı yüzde 10 artarak, 5 milyon 14 bin 356'dan 5 milyon 541 bin 441'e ulaştı. LPG kullanan otomobillerin sayısı da 5 yılda yüzde 7,5 artarak 4 milyon 810 bin 18'den 5 milyon 172 bin 471'i buldu. Yakıt türlerine göre trafiğe kayıtlı otomobillerin 2020-2024 dönemindeki değişimi şöyle:

2020:

Benzinli: 3.201.894

Dizel: 5.014.356

LPG'li: 4.810.018

Hibrit: 33.690

Elektrikli: 2.797

Bilinmeyen: 36.286

2021

Benzinli: 3.495.172

Dizel: 5.158.803

LPG'li: 4.923.275

Hibrit: 86.682

Elektrikli: 6.267

Bilinmeyen: 35.866

2022

Benzinli: 3.817.104

Dizel: 5.261.876

LPG'li: 5.005.563

Hibrit: 134.662

Elektrikli: 14.552

Bilinmeyen: 35.595

2023

Benzinli: 4.362.975

Dizel: 5.425.652

LPG'li: 5.094.751

Hibrit: 222.328

Elektrikli: 80.043

Bilinmeyen: 35.385

2024