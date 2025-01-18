Elektrikli otomobil sektöründe yaprak dökümü: Bir şirket daha kepenk kapattı

18 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 10:52

BYD ve Tesla gibi elektrikli otomobil sektörünün dev şirketleri satışlarını artırmaya devam etse de bu alanda küçük girişimler, birer birer kepenk kapatıyor. Daha önce Fisker, Lordstown Motors ve Proterra gibi firmalar iflas bayrağını çekmişti. Şimdi bunlar arasına bir şirket daha eklendi.

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Yedi yıllık elektrikli araç girişimi Canoo iflas​ başvurusunda bulundu ve "faaliyetlerine derhal son vereceğini" duyurdu. Şirket, yayınladığı basın açıklamasında, yabancı sermaye kaynaklarıyla görüşmelerde bulunduğunu ancak bunun başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Ayrıca ABD Enerji Bakanlığı'nın Kredi Programı Ofisi'nden finansman​ sağlayamadığını da ifade etti.

CANOO İFLAS BAŞVURUNDA BULUNDU

Canoo, iflas başvurusunda, 49'dan az alacaklıya borçlu olduğunu, toplam yükümlülüklerinin 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında değiştiğini ve 50 bin dolardan az varlığa sahip olduğunu belirtti. Öte yandan bu iflas başvurusu, Canoo'nun kalan çalışanlarını zorunlu izne izne çıkarmasından ve ABD'nin Oklahoma eyaletindeki fabrikasını kapatmasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Şirket, 2024 yılı boyunca yalnızca birkaç elektrikli minibüsünü potansiyel müşterilere ulaştırmakta zorlandı ve birçok üst düzey yöneticinin istifasıyla karşı karşıya kaldı. Kasım ortasında şirketin bankada sadece 700 bin dolar varlığının bulunduğu bildirildi.

İFLAS EDEN BİRÇOK ELEKTRİKLİ ARAÇ​ GİRİŞİMİ VAR

Canoo, halka açılmanın kısa yolu olarak özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) ile birleştikten sonra iflas eden en son elektrikli araç girişimi oldu. Electric Last Mile Solutions, Haziran 2022'de ilk batan şirketti. O tarihten beri Fisker, Lordstown Motors, Proterra, Lion Electric ve Arrival, kendi ülkelerinde farklı seviyelerde iflas koruması için başvuruda bulundu.

Canoo, Ağustos 2020'de SPAC Hennessy Capital Acquisition Corp. ile birleşme planlarını açıkladı ve aralık ayında halka açılarak yaklaşık 600 milyon dolar topladı. Halka açıldığından bu yana şirket, az sayıda elektrikli minibüs üretti ve bunları, bazı ortaklarına teslim etti. ABD Posta Servisi, Savunma Bakanlığı ve NASA, Canoo araçlarını kullanan kurumlar arasında yer aldı.