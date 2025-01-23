TOGG sedan modeli satışa çıkıyor! Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarih verdi

23 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:04

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tosyalı, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında da açıklamalar yaptı. TOGG sedan modeli ne zaman satışa çıkacak? sorusuna da cevap veren Tosyalı; "T10F için Nisan-Mayıs aylarından itibaren ön talep toplamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Yıl ortasında satışa çıkacak olan TOGG sedan modelinin fiyatı da belli oldu. İşte detaylar...

TOGG’dan iki yeni model daha: C-Sedan ve C-X Coupé

TOGG’dan iki yeni model daha: C-Sedan ve C-X Coupé

Türkiye​'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın girişimleri sonrasında 5 şirketin birleşmesiyle ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca kendi otomobilini çıkaramayan Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılında hayal ettiği otomobile kavuştu.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuşan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yerli ve milli otomobilimizin yeni modeli T10F hakkında AA muhabirine açıklamalar yaptı.

"YIL SONUNDA AVRUPA'YA İHRAÇ EDECEĞİZ!"

TOGG'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışlarımız başlayacak. Avrupa'dan da yoğun talep var. Özellikle kendi vatandaşlarımızdan da çok büyük rağbet görüyoruz. Ancak takdir ederseniz ki şu an Türkiye'de 50 bin kullanıcıya ulaştık. Bu sene üretimimizi 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimimiz arttıkça artık Avrupa başta olmak üzere...

Çünkü Avrupa ile ilgili bütün homologasyonlarımız, her şeyimiz hazır. Üretimimizin artmasına paralel olarak Avrupa piyasasına çıkacağız. Avrupa'ya vermeye başladığımız zaman çok büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya ihracata da başlayabiliriz.

"TOGG SEDAN MODELİ İÇİN NİSAN AYINDA TALEP TOPLAYACAĞIZ!"

TOGG'un "fastback" olarak tasarlanan T10F'nin süreciyle ilgili bilgi veren Tosyalı, "T10X'imiz zaten devam ediyor. Bir de fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.

Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, şöyle devam etti:

"Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında TOGG açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz çünkü ürettiğimiz araç tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda oluşmuş, daha üst standartlarda özellikleri taşıyor ve bundan sonraki üreteceğimiz modellerimiz de yüz binlerce verinin toplanmasından sonra oluşturuluyor.

Yani biz dünyanın bir tarafında geliştirilen bir modeli getirip ülkemize sunmuyoruz.

Tamamen kendi doğamıza uygun taleplerden ortaya çıkan modelleri üretiyoruz. Onun için de bu konudaki liderliğimizi açık ara sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yılda satılan araç sayısı belli, şöyle bakalım.

TOGG, Türkiye'de ilk kullanıcısıyla buluştuğunda hem kullanıcının elektrikli araç deneyimi yoktu hem ülkemizin de elektrikli araç üretim deneyimi yoktu. Buna rağmen çok büyük başarıyla piyasaya girdik. Önümüzdeki dönemde bu tercih edilme oranının çok daha yükseleceğini görüyorum."

TOGG SEDAN KAÇ PARA OLACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde; 923 bin TL başlangıç fiyatı olarak belirlemişti.

Tgrthaber.com'un edindiği bilgilere göre; 2025 yılının 3.çeyreğinde satışa başlayacak olan Sedan modelini ise; 1 milyon 700 bin TL'den satışa çıkaracağı öğrenildi.

TOGG SEDAN MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg kullanıcıları akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecekler.

T10F, uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek. Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, yedi adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar bu özellikle 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F’in kontrolünde ilerleyebilecek.

Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.