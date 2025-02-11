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 | Ömer Faruk Dogan

2025 Volvo XC90 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyat listesi ve özellikleri

Volvo'nun lüks SUV segmentindeki amiral gemisi XC90, 2025 modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu. Hafif hibrit (B5) ve şarj edilebilir hibrit (T8) motor seçenekleriyle karşımıza çıkan model, lansmana özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte Volvo XC90 Türkiye fiyat listesi ve özellikleri.

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KAYNAK:
Donanim Haber
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 17:42

Volvo'nun lüks SUV segmentindeki amiral gemisi otomobil XC90, 2025 versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Şubat 2025 itibarıyla açıklanan fiyat listesi ve lansmana özel indirimli fiyatlar açıklandı. Yeni XC90, sunduğu hibrit motor seçenekleri ve gelişmiş donanım özellikleriyle segmentindeki iddiasını koruyor.

2025 Volvo XC90 tasarımı

YENİ VOLVO XC90 FİYAT LİSTESİ - ŞUBAT 2025

Hafif hibrit (B5) ve şarj edilebilir hibrit (T8) motor seçenekleriyle gelen yeni Volvo XC90 Türkiye fiyatları şu şekilde:

- XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright: 7.376.890 TL

- XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright: 7.787.890 TL

- XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright: 7.820.890 TL

- XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark: 7.820.890 TL

- XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright: 8.231.890 TL

- XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark: 8.231.890 TL

Lansmana özel olarak B5 versiyonu için 6.790.000 TL, T8 versiyonu için ise 7.570.000 TL'lik indirimli fiyat etiketi açıklandı.

2025 Volvo XC90 iç mekanı

VOLVO XC90 ÖZELLİKLERİ NELER?

Motor seçenekleri ve performans;

- B5 AWD Mild Hybrid: 250 beygir güç, 360 Nm tork

- 0-100 km/s: 7,7 saniye

- Son hız: 180 km/s

- Ortalama yakıt tüketimi: 100 km'de 8,7 litre

- T8 AWD Plug-in Hybrid: 455 beygir güç, 709 Nm tork

- 0-100 km/s: 5,4 saniye

- Son hız: 180 km/s

2025 Volvo XC90 ön tasarımı

Donanım özellikleri (Plus seviyesi);

- Ekranlar: 11.2 inç dokunmatik multimedya ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli

- Aydınlatma: Matrix LED ön farlar

- Kablosuz şarj ünitesi, dört bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön-arka koltuklar

- Harman Kardon ses sistemi

- Adaptif hız sabitleyici, akıllı hız yardımı, arka çarpışma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, yan trafik uyarısı

- 21 inç alaşım jantlar

2025 Volvo XC90 arka tasarımı

Boyutlar ve bagaj hacmi;

- Uzunluk: 4953 mm

- Genişlik: 1923 mm

- Yükseklik: 1771 mm

- Aks mesafesi: 2984 mm

- Bagaj hacmi: 680 litre (koltuklar katlandığında 1874 litre)

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#volvo
#Otomobil
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