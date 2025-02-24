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 | Ömer Faruk Dogan

300 bin dolarlık uçan araba yola çıkıyor! İlk test görüntüleri yayınlandı

Alef Aeronautics'in uçan arabası "Model A", ilk test uçuşunda başarılı oldu. Tamamen elektrikli bu araç, hem yolda hem havada ilerleyebiliyor. 300 bin dolarlık fiyat etiketiyle ön satışa sunulan Model A, şu anda birçok kişi için aşırı pahalı gelse de şirketin hedefi, gelecekte ürünü Toyota Corolla veya Ford Focus kadar ucuzlaştırmak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 11:38

ABD merkezli Alef Aeronautics, "Model A" isimli uçan aracının, Kaliforniya'da gerçekleştirilen test uçuşunda başarılı bir performans sergilediğini duyurdu. Araç tamamen elektrikli olup, karada ve havada hareket edebiliyor. 322 km karayolu ve 177 km uçuş menziline sahip. Hava akışını optimize eden özel tasarımı, stabil bir uçuş gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

FİYATI 300 BİN DOLAR

300 bin dolarlık fiyat etiketine sahip Model A, şimdiden 3 bin 300'den fazla sipariş aldı ve yılın son çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak. Şirket, daha uygun fiyatlı bir versiyon olan ve dört kişilik kapasiteye sahip Model Z'yi ise 35 bin dolardan satışa sunmayı planlıyor.

Alef CEO'su Jim Dukhovny, videonun uçan arabaların sadece bir hayal değil, potansiyel bir gerçeklik olduğunu gösteren bir "kavram kanıtı" olarak hizmet edebileceğini umuyor.

2023 YILINDA ABD'DEN ONAY ALDI

Alef, Temmuz 2023'te ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) şirkete test uçuşlarına başlama izni vermesiyle manşetlere çıktı. Bir buçuk yıl sonra ise bu testlerin ilk görüntüleri geldi. Dukhovny uçan arabaları trafik sıkışıklığını azaltmanın ve seyahati daha verimli hale getirmenin bir yolu olarak görüyor. Ayrıca "Gökyüzünde otoyollar var" diyerek inovasyon için altyapının zaten mevcut olduğunu söylüyor.

FORD FOCUS İLE AYNI UCUZLUKTA OLMASI PLANLANIYOR

Otomobilin hem üretim maliyetinin hem de satış fiyatının pahalı olduğunu belirten CEO, uçan arabayı gelecekte fiyat açısından Toyota Corolla veya Ford Focus ile aynı seviyede veya daha ucuza erişilebilir kılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Uçan araba ne zaman satışa sunulacak?
Model A'nın ilk teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması planlanıyor. Daha uygun fiyatlı Model Z'nin ise ilerleyen yıllarda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
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#Otomobil
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