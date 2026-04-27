ABD-İran savaşı sebebiyle yükselen benzin ve motorin fiyatları araç piyasasına hareketlilik getirdi. Sıfır ve ikinci el de dahil olmak üzere elektrikli araçlara talep arttı. Tüketiciler motorin fiyatlarını göz önünde bulundurarak elektrikli araç piyasasını yakından takip ediyor. Türkiye'de ise 2026'nın ilk çeyreğinde satışlar %30 artarak 38 bini geçti ve pazar payı %18'e ulaştı.

HABERİN ÖZETİ Akaryakıt zammı bir devri bitiriyor, gözler elektrikli araç piyasasında! Uzman isim ÖTV faktörüne dikkat çekti ABD-İran savaşı sebebiyle artan benzin ve motorin fiyatları, Türkiye'de elektrikli araçlara olan talebi artırarak piyasada hareketliliğe neden oldu. Türkiye'de elektrikli araç satışları 2026'nın ilk çeyreğinde %30 artarak 38 bini geçti ve pazar payı %18'e ulaştı. Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, tüketicinin elektrikli araçlara yoğun talebi olduğunu belirtti. Türkiye'deki toplam 17.5 milyon otomobilin yaklaşık 400.000'i elektrikli. Çin'den elektrikli araç girişinin yasal düzenlemelerle engellendiği, bu nedenle yerli üretici TOGG'un pazar lideri olduğu ifade edildi. Gelecek dönemlerde elektrikli araçlara olan rağbetin artması bekleniyor çünkü dizel araç satışları durma noktasında.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin tgrthaber.com'a elektrikli araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Tüketicinin elektrikli araçlara yoğun talebi olduğunu söyleyen Erol Şahin şunları söyledi:

Normal şartlarda geçtiğimiz yıla kadar bizde elektrikli araçlar bir bakıma teşvik ediliyordu. Hala bir rakamsal olarak ÖTV oranında bir teşvik varmış gibi gözükse de geçmişe göre bu oran düşmüştü. Elektrikli araçlar henüz daha çok yeni. Evet! Tüketicinin bir rağbeti var, bir talebi var. Ancak pazarımızın içerisinde hala 400.000 adet sınırlı olduğunu söylememiz gerekiyor. 17.500.000 adet otomobilimiz var piyasada yani sokakta.

SIFIR OTOMOBİL İÇERİSİNDEKİ PAYI ARTACAK

Bunun sadece 400.000 adedi elektrikli otomobil. Pazardaki her satılan sıfır otomobil içerisindeki payı da %17-18'ler seviyesinde. Bu rakamın bu yıl artmasını umut ediyoruz. Ancak Türkiye'ye giren elektrikli araçların yani ucuz versiyonlu girebilecek araçlar uzak Asya'dan gelen araçlardı. Bu araçların girişi yasal olarak engellendi.

TOGG ALANINDA ZİRVE

Yani Türkiye'de 7 coğrafi bölgede 20'nin üzerinde kendine ait servis açması gerekliliği vesaire gibi kurallar ve ek vergiler getirdikçe Çin'den elektrikli araç girişi bir bakıma durmuş oldu. Bu anlamda sadece yerli üreticiler ki yerli olarak da TOGG'u söyleyebiliriz. Pazarında da lideriz artık. Diğer taraftan da Avrupalı üreticilerin getirmiş olduğu elektrikli araçlar piyasaya sunuluyor.

Pazar lideri TOGG zaman içerisinde artacaktır ama sadece yakıt değil. Tüketici tabii ki burada alımdaki avantajını kullanmak ister.

ÖTV’YE DİKKAT!

ÖTV burada önemli faktör. Evet. Ama önümüzdeki dönemlerde tüketicinin o tarafa rağbeti artacak mıdır? Ki elbette artacaktır. Çünkü dizel araç satışları, yeni araç satışları durma noktasında çünkü artık dizel arz edilmediği için Arab da bunun karşılığında araç bulamıyor. İster ister biz araçların tamamen benzinli satışa döndü. Hibrit satışa döndü. Yani karma satışa döndü.

Bu bağlamda önümüzdeki Dönemde sadece mevcuttaki piyasadaki dizel araçlar bulunacak ve her geçen gün payları da git git azalacak. Ortadan tamamen belli bir zaman sonra kalkacaklar.