Almanlara kara kara düşünüyor! Tesla, ilk kez Audi’yi geçti

14 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:45

Tesla, 2024 yılında Audi'yi geride bırakarak 1.79 milyon araç sattı. Audi, Avrupa ve Çin'deki zayıf talep ve elektrikli araç satışlarındaki düşüşle mücadele ederken, Tesla yükselişini sürdürdü.

Tesla, 2024 yılında küresel otomobil satışlarında Audi​'yi geride bıraktı. Tesla​, geçen yıl 1.79 milyon araç satarak Audi'nin 1.67 milyon araçlık satışını aştı. Alman otomotiv​ devi Audi, özellikle Avrupa ve Çin pazarlarındaki düşük talep nedeniyle zorlu bir yıl geçirdi. Elektrikli araç satışları, Audi için yüzde 8 oranında düşüş gösterdi.

Audi’nin global satışları bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında geriledi. Marka, Avrupa ve Çin'deki artan rekabetin yanı sıra lüks araçlara yönelik zayıf talep nedeniyle zor bir dönem yaşadı. Tesla ise Elon Musk​ liderliğinde bu sıkıntılara rağmen satışlarını artırmayı başardı.

AVRUPA VE ÇİN'DE ZOR GÜNLER

Alman otomobil üreticileri, Çin'deki belirsiz ekonomik toparlanma ve yerel üreticilerin lüks segmentteki yükselişiyle mücadele ediyor. Avrupa’da ise elektrikli araç satışları, devlet teşviklerinin azalmasıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi büyük markalar, geçen yıl kar uyarıları yaparak zorlanmalarını açıkça ortaya koydu.

AUDİ'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI DÜŞTÜ

Audi, Almanya, Çin ve Kuzey Amerika gibi önemli pazarlarda düşüş yaşadı. Elektrikli araç satışları yüzde 8 oranında azalarak 164 bin seviyesine geriledi. Markanın elektrikli Q8 e-tron SUV modeli, özellikle düşük talep nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Bu durum, Audi’nin Brüksel’deki bir üretim tesisini kapatma planlarını gündeme getirdi.

TESLA'NIN YÜKSELİŞİ

Tesla, elektrikli araç pazarında liderliğini güçlendirirken, geleneksel otomobil üreticilerinin yaşadığı sorunlardan faydalandı. Audi gibi markaların zorlukları Tesla’nın küresel pazardaki yerini sağlamlaştırmasına olanak tanıdı. Bu tablo, elektrikli araçların otomotiv dünyasında yükselişine işaret ediyor.