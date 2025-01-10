Tesla'da neler oluyor? 240 bin araca servis yolu gözüktü! NHTSA devreye girdi

10 Ocak 2025 20:30 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 20:36

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 240 bin aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma kararı, belirli Model 3, Model S, Model X ve Model Y araçlarını kapsıyor. İşte detaylar…

ABD​'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla​, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle yaklaşık 240 bin aracını geri çağırdı. Söz konusu araçlarda, bilgisayar devre kartında meydana gelen kısa devreler nedeniyle arka görüş kamerasının devre dışı kalması riski bulunuyor. Bu durum, sürücülerin görüş alanını kısıtlayarak ciddi kazalara yol açabilecek potansiyel bir tehlike oluşturuyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Şirket, sorunun farkına varmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. NHTSA'nın açıklamasına göre, Tesla, uzaktan gerçekleştirilebilecek bir yazılım güncellemesiyle bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Bu sayede araç sahiplerinin servis ziyaretlerine gerek kalmadan sorun giderilebilecek. Ayrıca, devre kartı arızası yaşayan veya yaşayabilecek tüm araçların bilgisayarları ücretsiz olarak değiştirilecek.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ İŞARET EDİLDİ

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 239 bin 382 olduğu belirtilerek, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesini ücretsiz olarak yayınladığı ifade edildi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Tesla'nın ayrıca devre kartı arızası yaşayan veya yaşayabilecek tüm araçları tespit edeceği kaydedilen açıklamada, bu bilgisayarların ücretsiz olarak değiştirileceği bildirildi.