Almanya’da Toyota sahiplerine soğuk duş

Teknoloji uzun zamandır sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor. Evden çıkmadan aracı ısıtmak ya da soğutmak da bunun en sevilen örneklerinden biri. Ancak Bild gazetesinin aktardığına göre Almanya’daki Toyota ve Lexus sahipleri, mobil uygulamayı açtıklarında bu konforun artık sunulmadığını gördü.

“Uzaktan iklimlendirme” olarak bilinen özellik, yani aracı çalıştırmadan önce klimayı ya da kaloriferi devreye almaimkânı, içten yanmalı motora sahip modellerde kapatıldı.

GEREKÇE: ÇEVRE VE EMİSYON KURALLARI

Bu kararın arkasında Almanya’daki katı çevre yasaları var. Toyota’nın Almanya ofisinden yapılan açıklamada, düzenlemenin sürücüleri korumaya yönelik olduğu özellikle vurgulandı.

Almanya’da park halindeki araçların motoru çalıştırılarak ısıtılması ya da soğutulması, “gereksiz motor çalıştırma” ve “önlenebilir egzoz kirliliği” kapsamında değerlendiriliyor. Yani araç yerinde dururken motorun çalışması, doğrudan ceza sebebi. Uzaktan klima özelliği de bu yüzden yasal açıdan sorunlu görülüyor. Kurallara uymayan sürücüleri ise hiç de küçük olmayan para cezaları bekliyor.

KİMLER ETKİLENMEDİ?

İlk tahminlere göre bu düzenlemeden 100 binden fazla Toyota ve Lexus sahibi etkilendi. Ancak herkes için geçerli değil. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerde uzaktan iklimlendirme özelliği hâlâ aktif. Çünkü bu araçlar, içten yanmalı motoru çalıştırmadan, yüksek voltajlı bataryalarıyla kabini ısıtıp soğutabiliyor.

TOYOTA: “CEZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTEDİK”

Toyota sözcüsü Ralph Müller, kararın kolay alınmadığını söylüyor. Amaçlarının sürücüleri olası para cezalarından korumak olduğunu özellikle belirtiyor.