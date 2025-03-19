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 | Ömer Faruk Dogan

Almanya'yı sarsan haber: Audi binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Çin'in otomotiv dünyasındaki etkisi Alman üreticileri zorlamaya devam ediyor. Alman otomobil devi Audi, 2029 yılı sonuna kadar Almanya'da 7.500 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

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Almanya'yı sarsan haber: Audi binlerce kişiyi işten çıkarıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 11:23

Audi, maliyet azaltma planı çerçevesinde büyük bir işten çıkarma kararı aldı. Şirketin CEO'su Gernot Döllner, yaptığı açıklamada Audi'nin daha çevik, hızlı ve verimli bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Ancak bunun için bazı zorunlu personel düzenlemelerine gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Volkswagen'in kararı, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı. İşten çıkarmalar, ağırlıklı olarak idari ve geliştirme departmanlarını hedef alırken, üretim bölümlerinin süreçten etkilenmeyeceği belirtildi.

Audi logosu

ELEKTRİKLİ GELECEĞE UYUM İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Audi, bu düzenlemeyle elektrikli araç dönüşüm sürecinde daha esnek hareket edebileceğini ve rekabet gücünü artıracağını öne sürüyor. Öte yandan, şirket yönetim yapısını sadeleştirerek üç seviyeye indirmeyi ve dijitalleşme ile iş yükünü azaltmayı planlıyor.

Audi, iş gücü düzenlemesinin yanı sıra ürün portföyünü de gözden geçirecek. Özellikle Q7 gibi bazı modellerin eskidiği ve rekabet avantajını kaybettiği konuşulurken, şirketin 2029'a kadar Almanya'daki operasyonlarına yaklaşık 8 milyar euro yatırım yapacağı resmen açıklandı.

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ETİKETLER
#elektrikli araç
#audi
#dijitalleşme
#otomotiv
#volkswagen
#işten çıkarma
#Maliyet Azaltma
#Otomobil
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