Almanya'yı sarsan haber: Audi binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Audi, maliyet azaltma planı çerçevesinde büyük bir işten çıkarma kararı aldı. Şirketin CEO'su Gernot Döllner, yaptığı açıklamada Audi'nin daha çevik, hızlı ve verimli bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Ancak bunun için bazı zorunlu personel düzenlemelerine gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Volkswagen'in kararı, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı. İşten çıkarmalar, ağırlıklı olarak idari ve geliştirme departmanlarını hedef alırken, üretim bölümlerinin süreçten etkilenmeyeceği belirtildi.

ELEKTRİKLİ GELECEĞE UYUM İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Audi, bu düzenlemeyle elektrikli araç dönüşüm sürecinde daha esnek hareket edebileceğini ve rekabet gücünü artıracağını öne sürüyor. Öte yandan, şirket yönetim yapısını sadeleştirerek üç seviyeye indirmeyi ve dijitalleşme ile iş yükünü azaltmayı planlıyor.

Audi, iş gücü düzenlemesinin yanı sıra ürün portföyünü de gözden geçirecek. Özellikle Q7 gibi bazı modellerin eskidiği ve rekabet avantajını kaybettiği konuşulurken, şirketin 2029'a kadar Almanya'daki operasyonlarına yaklaşık 8 milyar euro yatırım yapacağı resmen açıklandı.