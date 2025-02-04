Audi, isimlendirme sistemini bir kez daha değiştirdi: Kullanıcılar ikiye bölündü

04 Şubat 2025 11:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:39

Audi, 2023'te duyurduğu içten yanmalı ve elektrikli modelleri ayırt etmek için farklı rakamlar kullanma planından vazgeçti. Şirket model isimlerinin motor tipine değil, aracın boyutuna atıfta bulunmaya devam edeceğini açıkladı.

Audi, 2023 yılında duyurduğu yeni otomobil isimlendirme stratejisinden geri adım attığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere şirket, içtenyanmalı motorlu ve elektrikli modelleri daha iyi ayırt edebilmek adına farklı rakamlar kullanacağını duyurmuştu.

Bu plana göre, içten yanmalı motorlara sahip araçlar tek sayılarla (Q5 gibi), elektrikliler ise çift sayılarla (Q8 gibi) isimlendirilecekti. Ancak Audi bu sistemden vazgeçtiğini ve geleneksel isimlendirme politikasını koruyacağını belirtti.

MODEL İSİMLERİ, ARACIN BOYUTUNU BELİRTECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Audi otomobillerin model isimleri artık güç aktarım sistemine değil, aracın boyutuna atıfta bulunmaya devam edecek. Mevcut isimlendirme stratejisine göre, içten yanmalı benzinli modeller için TFSI, plug-in hibritler için TFSIe, dizel motorlu modeller için TDI ve tamamen elektrikli araçlar içinse e-tron takıları kullanılmaya devam edecek.

Buna ek olarak, şirket Sedan, Avant ve Sportback gibi gövde tipi tanımlamalarını da kullanmayı sürdürecek. Öte yandan Audi'nin bu kararı kullanıcıları şimdiden ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, yeni isimlendirme planının araçların motor tipini anlamayı kolaylaştıracağını savunurken, eski sistemin daha anlaşılır olduğunu belirtip değişmemesi gerektiğini söyleyenler de var.