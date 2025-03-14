Araba kiralama güvenli mi? Yaklaşan bayram öncesinde araç kiralamaya yoğun ilgi

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte araba kiralama taleplerine ilgi de artmış durumda. Özellikle araba fiyatlarının yükselmesiyle beraber satın almalarda azalma yaşanırken, vatandaşlar kiralama yöntemine başvurmayı tercih ediyor. Peki araba kiralama sistemleri ne kadar güvenli? Araç kiralamayla ilgili tüm merak edilenleri Tgrthaber.com’a özel yaptığı röportajda açıklayan RentiCar kurucu ortağı ve genel müdürü Zafer Bülent Salman; ‘Artan talepleri, oluşturduğumuz geniş tedarikçi ağımızla sıkıntı yaşamadan karşılayabiliyorken, kişisel verilerini korumak için de kapsamlı önlemler alıyoruz.’ Dedi. İşte dikkat çeken röportajın detayları…

Son yıllarda araç satışlarında yaşanan fahiş fiyatlandırma politikası, araba kiralama sistemine olan talebi arttırmış durumda. Vatandaşlar ihtiyacı olduğunda galeriden veya kiralama şirketlerinden araba kiralayarak ihtiyaçlarını gidermeye yöneldi. Artan bu taleple beraber, çeşitli soruları da beraberinde getirmiş durumda.

Tgrthaber.com'a konuşan RentiCar kurucu ortağı ve genel müdürü Zafer Bülent Salman, araba kiralama sektörü ile ilgili tüm merak edilenleri detaylıca cevaplandırdı.

İşte merak edilen tüm soruların cevapları:

"YOĞUN TALEPLERİ HIZLI ŞEKİLDE KARŞILIYORUZ!"

Özellikle son yıllarda araba fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı, kiralık araçlara olan talep artmış durumda. Araç kiralama sektörü bu talebi karşılayabiliyor mu?

Son yıllarda, araç fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle bireysel araç sahibi olmak zorlaşırken, araç kiralama hem kısa vadeli hem de uzun vadeli kullanım için cazip bir alternatif haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde ve havalimanlarında araç kiralamaya yönelik talepler artmaya başladı.

RentiCar olarak biz, geniş bir tedarikçi ağı ile çalışıyoruz. Bu sayede farklı segmentlerde birçok aracı Renticar.com ve RentiCar App üzerinden sunabiliyor ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler üretebiliyoruz. Farklı bölgelerde ve farklı dönemlerde değişen taleplere hızlı bir şekilde yanıt verebiliyoruz.

Bu model, müşterilerimize daha fazla araç seçeneği ve daha rekabetçi fiyatlar sunmamıza olanak tanıyor. Ayrıca, farklı tedarikçilerle çalıştığımız için belirli bir dönemde yoğun talep gören araçların bulunabilirliğini artırıyor ve alternatif çözümler sunarak müşterilerimizin konforlu ve rahat bir yolculuk yapmasına destek oluyoruz.

Özellikle tatil dönemleri, bayramlar ve özel kampanya günlerinde araç kiralama talepleri en yüksek seviyeye çıkıyor. Biz de bu dönemlerde tedarikçilerimizle güçlü iş birlikleri kurarak müşterilerimize özel fiyat ve en iyi hizmeti sunmaya odaklanıyoruz.

Kısacası, sektörde yaşanan bu yoğun talebi esnek tedarikçi ağı modelimizle yönetiyoruz. Böylece müşterilerimize geniş araç çeşitliliği ve en hızlı hizmeti sunabiliyoruz.

"GÜVEN SORUNUNU ORTADAN KALDIRDIK!"

Vatandaşların, kiralık araç şirketlerine karşı haklı olarak bir önyargısı var. Geçmişte çıkan haberleri hatırlıyoruz. Siz müşterilerinize bu güveni nasıl sağlıyorsunuz?

Müşteri güvenini sağlamak bizim için en öncelikli konuların başında geliyor. Bu nedenle RentiCar olarak şeffaf ve müşteri odaklı bir hizmet anlayışı benimsiyoruz. Araç kiralama sektörü, geçmişte yaşanan bazı olumsuz deneyimler ve medyada yer alan haberler nedeniyle müşterilerin aklında çeşitli soru işaretleri oluşturabiliyor. Öne çıkan endişeler genellikle gizli ücretler, sigorta konuları, depozito iadeleri ve müşteri destek süreçleri ile ilgili oluyor. RentiCar olarak, müşterilerimizin güvenini kazanmak ve sektöre dair önyargıları kırmak için şeffaf, müşteri odaklı ve güvenilir bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz.

Müşterilerimiz için en önemli konuların başında gizli maliyetler olmadan net bir fiyatlandırma geliyor. Bu yüzden, RentiCar ’da kiralama sürecinin başından itibaren tüm fiyatları açık ve anlaşılır bir şekilde sunuyoruz. Ekstra maliyet yaratabilecek detaylar (örneğin ek sigorta paketleri, kilometre sınırları, ek sürücü ücretleri) müşteri rezervasyon aşamasında net bir şekilde belirtiliyor ve hiçbir sürpriz masraf çıkmıyor.

iş ortaklarımızı seçerken, müşteri memnuniyeti odaklı, kurumsal yapıya sahip, güvenilir ve sektörde kendini kanıtlamış firmalar olmasına büyük önem veriyoruz. Böylece, her noktada kaliteli bir hizmet sunulmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimizin değişen planlarına uyum sağlamak için esnek iptal politikaları sunuyoruz. Kiralama sürecinde esneklik sağlamak ve müşterilerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek için hızlı iade ve iptal süreçleri geliştiriyoruz.

"ZORLU YOL ŞARTLARINA UYGUN ARAÇ ÖNERİYORUZ!"

Bölgesel ihtiyaçlara yönelik SUV, cip veya 4x4 gibi araç seçenekleri sunuyor musunuz? Özellikle Anadolu gibi dağlık bölgelerde uygun araç temin edebilir miyim?

Evet, RentiCar olarak bölgesel ihtiyaçlara uygun araç seçenekleri sunuyoruz. Türkiye'nin farklı coğrafi koşullarını göz önünde bulundurarak, müşterilerimize şehir içi kullanım için ekonomik ve konforlu araçlar, uzun yolculuklar için sedan ve SUV modeller, zorlu yol şartları için ise 4x4 ve arazi araçları öneriyoruz.

Anadolu’nun dağlık ve engebeli bölgelerinde güvenli bir sürüş deneyimi sunabilmek için SUV ve 4x4 araçlar geniş araç seçeneklerimiz ile mevcut. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu gibi bölgelerde yol koşulları, hava durumu ve arazi şartları nedeniyle daha güçlü ve yüksek performanslı araçlara olan ihtiyaç artıyor.

Müşterilerimiz, gitmek istedikleri bölgeye uygun araçları RentiCar web sitesi veya mobil uygulama üzerinden kolayca filtreleyerek seçebilirler. Örneğin, kış tatili için Kars’a veya Karadeniz yaylalarına gidecekseniz, 4x4 çekiş sistemine sahip SUV modellerini görüntüleyebilir, plaj tatili veya şehir içi gezileri için geniş ve konforlu SUV modellerini tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, müşteri destek hattımız üzerinden de size en uygun aracı belirlemede destek alabilirsiniz.

RentiCar olarak, farklı bölgelere ve yol koşullarına uygun geniş bir araç yelpazesi sunarak, müşterilerimizin konforlu, güvenli ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamasını sağlıyoruz.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ FIRSATI!

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve hibrit araçlar oldukça artmış durumda. Manuel ve otomatik seçeneklerin dışında hangi araçları sunuyorsunuz?

Otomotiv sektörü hızla dönüşüyor ve elektrikli, hibrit, dizel ve benzinli araç seçenekleri giderek daha fazla çeşitleniyor. Artık sadece manuel ve otomatik vites seçenekleri değil, farklı motor tipleri ve çevreci yakıt alternatifleri de müşterilerin araç kiralarken dikkat ettiği önemli faktörler arasında yer alıyor.

RentiCar olarak, müşterilerimizin seyahat ihtiyaçlarına ve tercihlerine en uygun araçları sunmak için geniş bir araç yelpazesi sunuyoruz. Sadece manuel veya otomatik şanzıman seçenekleriyle sınırlı kalmayarak, hibrit, tam elektrikli, dizel ve benzinli gibi farklı motor türlerine sahip araçları da kiralama hizmetimize dahil ediyoruz.

Hibrit araçlar, yakıt tasarrufu sağlayan ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda, düşük yakıt tüketimi ve sessiz sürüş deneyimi ile kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Hibrit araçlar, frenleme sırasında enerjiyi geri kazanarak daha az yakıt tüketimi ve daha düşük karbon salınımı sağlıyor.

Elektrikli araçlar, tamamen bataryayla çalıştığı için sıfır emisyonlu ve sessiz bir sürüş sunuyor. Şehir içi kısa mesafe yolculuklar için ideal olup, enerji maliyetleri açısından geleneksel yakıtlı araçlara kıyasla daha düşük maliyet sağlıyor.

RentiCar olarak farklı araç seçenekleri sunmamızın altında yatan temel neden, müşterilerimizin farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak onların deneyimini iyileştirmek. Bu nedenle:

Her müşteri farklıdır. – Kimileri şehir içi ekonomik bir seçenek isterken, kimileri uzun yol ve konfor arar.

Sürdürülebilirlik ve maliyet optimizasyonu önemlidir. – Elektrikli ve hibrit araçlarla çevreci ve ekonomik çözümler sunuyoruz.

"MÜŞTERİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ EN HASSAS KONUMUZ!"

Araba kiralamak isteyen bir müşteri TC Kimlik numarasından adresine kadar tüm önemli bilgilerini dolduruyor. Siber tehditlere karşı aldığınız önlemler nelerdir?

Araç kiralama sürecinde müşterilerimizin TC Kimlik numarası, adres, telefon numarası ve kişisel verilerini paylaşıyorlar. Bu nedenle, RentiCar olarak müşteri verilerinin güvenliğini sağlamak ve siber tehditlere karşı en üst düzey koruma mekanizmalarını devreye almak için kapsamlı önlemler alıyoruz.

Veri Güvenliği ve Siber Tehditlere Karşı Aldığımız Önlemler

1. Güçlü Veri Şifreleme Teknolojisi

Müşteri bilgilerinin korunması için veri şifreleme (encryption) teknolojileri kullanıyoruz.

SSL (Secure Socket Layer) ve TLS (Transport Layer Security) protokolleriyle, web sitemiz ve uygulamamız üzerinden paylaşılan tüm veriler güçlü şifreleme algoritmaları ile korunuyor.

Bu sayede, kullanıcıların TC Kimlik numarası, adresi, ödeme bilgileri gibi hassas verileri, kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilemez.

2. PCI DSS Uyumluluğu ile Güvenli Ödeme Altyapısı

Kredi kartı ve ödeme bilgilerini korumak için PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sertifikasına sahip ödeme sistemleriyle çalışıyoruz.

Müşteri kart bilgileri, RentiCar sistemlerinde saklanmaz ve yalnızca güvenli ödeme sağlayıcıları aracılığıyla işlenir.

3D Secure ödeme sistemi kullanarak, müşterilerimizin kart bilgilerini ekstra bir güvenlik katmanı ile koruyoruz.KVKK ve GDPR Uyumluluğu – Kişisel Verilerin Güvenli Saklanması

Müşterilerimizin kişisel bilgilerini, Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Avrupa’daki Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) standartlarına tam uyumlu şekilde saklıyoruz.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerini, Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Avrupa’daki Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) standartlarına tam uyumlu şekilde saklıyoruz. Verilerin hangi amaçlarla saklandığı, nasıl işlendiği ve ne zaman silineceği konusunda şeffaf bir politika izliyoruz.

Müşterilerimiz diledikleri zaman kişisel verilerinin silinmesini veya güncellenmesini talep edebilir.

Güçlü Siber Güvenlik Duvarları ve Düzenli Testler

Güçlü güvenlik duvarları (firewall) ve izleme sistemleri kullanarak siber saldırıları tespit edip engelliyoruz.

Düzenli olarak sızma testleri (penetration testing) ve güvenlik taramaları yaparak sistemlerimizdeki olası güvenlik açıklarını proaktif olarak tespit edip gideriyoruz.

Veri Yedekleme ve Acil Durum Planı

Olası bir siber saldırı veya sistem arızasında veri kaybını önlemek için şifreli ve güvenli yedekleme sistemleri kullanıyoruz.

Bu sayede müşteri verileri güvenli sunucularda saklanıyor ve yedekleme işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

RentiCar olarak müşteri bilgilerinin güvenliği bizim için en büyük önceliklerden biri.

Şifreleme teknolojileri, güvenli ödeme sistemleri, KVKK & GDPR uyumluluğu, kimlik doğrulama yöntemleri ve güçlü siber güvenlik altyapımız sayesinde müşteri verilerini en yüksek güvenlik standartlarında koruyoruz. RentiCar müşterileri, araç kiralarken kişisel bilgilerinin güvende olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla işlem yapabilirler.