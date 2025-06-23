Araba kullanmak cep yakıyor! Yakıt türlerine göre en yüksek ve en düşük maliyet belli oldu

Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin de aralarında yer aldığı birçok ülkede kontak çevirmenin maliyeti oldukça yükselirken otomobil sahipleri yakıttan tasarruf etmek için çare aramaya başladı. Peki akaryakıt türüne göre en tasarruflu araçlar hangileri?

DİZEL ARAÇLAR ESKİSİ GİBİ CAZİP DEĞİL

NTV'de yer alan araştırma habere göre benzinli araçlar eskiden olduğu gibi şimdi de en yüksek maliyetle öne çıkarken, bir dönem az yakması ve yakıtın benzine çok daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih edilen dizel araçlar artık eskisi kadar cazip değil. Bu yakıt türlerine göre yıllarca en önemli alternatif olarak görülen LPG'li araçlar ise hem performans düşüklüğü hem de LPG tankının bağajda kapladığı yer nedeniyle gözden düşmüş durumda. Bu noktada hibrit yani hem elektrik hem de benzin ile çalışan sistemli araçlar öne çıkıyor.

EVDEN ŞARJ EDİLEN ELEKTİRİKLİ ARAÇLAR ÇOK CAZİP

Bunun yanında günümüzün yükselen teknolojisi elektrikli araçlarda ise batarya kapasitesi ve menzile göre kilometre başına tüketilen elektrik tutarları büyük farklılık arz ediyor. Bu nedenle evden şarj etme imkanı olanlar en ucuza seyahati gerçekleştirmiş oluyor.

Peki yakıt türene göre hangi araç ne kadar yakıyor?

BENZİNLİ ARAÇLAR: Genellikle depoları 50 litre civarında olan bir benzinli araç sahibi eğer İstanbul'da yaşıyorsa otomobilinin deposunu 2 bin 575 TL'ye dolduruyor. Bir depoyla 500-550 kilometre yol alabilen benzinli araçlar böylece kilometre başına yaklaşık 4.70 lira tüketim maliyeti ortaya çıkarıyor.

Genellikle depoları 50 litre civarında olan bir benzinli araç sahibi eğer İstanbul'da yaşıyorsa otomobilinin deposunu 2 bin 575 TL'ye dolduruyor. Bir depoyla 500-550 kilometre yol alabilen benzinli araçlar böylece kilometre başına yaklaşık 4.70 lira tüketim maliyeti ortaya çıkarıyor. DİZEL ARAÇLAR: Yine 50 litre civarında olan, motorin kullanılan dizel motorlu araçların deposu 2730 liraya doluyor. Dizel araçlarn şehir içinde ortalama 650 kilometre yol yapabiliyor. Bu da kilometre başına 4.20 lira tüketime denk geliyor.

LPG'Lİ ARAÇLAR: LPG'li araçlarda sınırlı miktarda da olsa benzin tüketimi de gerçekleşiyor. Karma kullanım yapan sistemler dıyarıda tutulursa LPG'li bir aracın 100 kilometrede 1.5 litre benzin tükettiğini ve 9 litre de LPG tükettiği ebilritiliyor. Bu tip araçlar full depo ile 500 kilometre yol yapabiliyor. Bu da 42 litrelik tanka 1054 liralık LPG, 386 liralık da benzin tüketimine denk geliyor. LPG'li araçlarda ortaya çıkan maliyet ise yaklaşık 2.88 TL oluyor.

HİBRİT ARAÇLAR: Hibrit araçlar mild ve tam olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mild hibrit araçlar yakıt konusunda pek makul değerlere ulaşamasa da tam hibrit olanlar benzinli ve dizellere göre çok daha avantajlı.

Tam hibrit araçlar, 100 kilometrede 4.5 ortalama litre yakıt tüketiyor. Bir depo ile 800 kilometre civarında yol alabilen tam hibritler 800 kilometrede 36 litre benzin harcıyor. Bu da kilometre başına 2.31 TL maliyete tekabül ediyor.

Hibrit araçlar mild ve tam olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mild hibrit araçlar yakıt konusunda pek makul değerlere ulaşamasa da tam hibrit olanlar benzinli ve dizellere göre çok daha avantajlı. Tam hibrit araçlar, 100 kilometrede 4.5 ortalama litre yakıt tüketiyor. Bir depo ile 800 kilometre civarında yol alabilen tam hibritler 800 kilometrede 36 litre benzin harcıyor. Bu da kilometre başına 2.31 TL maliyete tekabül ediyor. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR: Elektrikli araçlar için ise ortalama olarak kW başına 10 lira ücret alınıyor. 50 kWh olan bir araç 500 liraya tam şarj ediliyor. Bu araçlar 400 kilometre menzilde kilometre başına 1.25 TL yakıt maliyeti çıkarıyor. Ancak aracın evde şarj edildiği varsayılırsa kW başı ücreti 2.5 lira seviyelerinde iniyor. Aynı hesap üzerinden evde şarj imkanına sahip elektrikli araç sahipleri depolarını 125 liraya doldurabiliyor. Bu da kilometre maliyeti 32 kuruş seviyesine kadar çekiyor.

EN ÇOK VE AZ YAKAN ARABA HANGİSİ?

Bu hesaplamalardan yoma çıkıldığında şu liste ortaya çıkıyor: