En az yakıt tüketen, en çok tasarruf sağlayan hibrit otomobiller seçildi! 13 araba listede

Yakıt tüketimi hibrit otomobil tercihlerinde belirleyici unsurların en başında geliyor. İtalyan uzmanlar, üretici verilerine göre en cimri 13 tam hibrit modeli seçti. 1 litre benzinle alınan mesafenin hesaplandığı listede Asya ağırlığı dikkat çekiyor. İşte en az yakıt tüketen hibrit otomobiller...

Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliğin ön planda olduğu günümüzde, tam hibrit araçlar performans ve ekonomi arasında ideal bir denge sunuyor. "Full hibrit" olarak adlandırılan bu araçlar, genellikle benzinli içten yanmalı motorla bir veya daha fazla elektrik motorunun birlikte çalıştığı sistemlere sahip. Dışarıdan şarj gerektirmeden kısa mesafelerde tamamen elektrikli sürüşe olanak tanıyan bu teknoloji, hem sürüş konforunu hem de yakıt tasarrufunu beraberinde getiriyor.

YAKIT CİMRİSİ

Peki piyasada yakıt konusunda en tutumlu tam hibrit modeller hangileri? İşte İtalya'nın önde gelen otomobil portallarından Alvolante tarafından, üretici firmaların resmi ortalama tüketim verilerine göre belirlenmiş, çoğunluğu Japon ve Kore menşeli olan en tasarruflu 13 hibrit otomobil listesi:

13. LEXUS LBX – 22,2 KM/L

Toyota Yaris Cross’un lüks kardeşi olan Lexus LBX, 136 HP gücündeki 3 silindirli motoruyla 1 litre benzinle 22,2 kilometre kat edebiliyor. Model, 115 HP’lik versiyondan daha güçlü, ama aynı zamanda daha verimli.

12. TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS / SUZUKI SWACE – 22,2 KM/L

Aynı üretim hattından çıkan ve yalnızca logoları farklı olan bu iki model, 1.8 litrelik 140 HP gücünde motorlarıyla dikkat çekiyor. Corolla ayrıca 178 HP’lik 2.0 hibrit motor seçeneğiyle de sunuluyor.

11. HYUNDAI KONA – 22,2 KM/L

Hyundai Kona’nın tam hibrit versiyonu, 1.6 litrelik 4 silindirli motor ve çift kavramalı otomatik şanzımanla 129 HP güç üretiyor. CVT şanzıman yerine çift kavrama tercih edilmesi, sürüşte "scooter etkisini" ortadan kaldırıyor.

10. HONDA JAZZ – 22,2 KM/L

122 HP’lik sistem gücüne sahip olan Jazz, 1.5 litrelik motoruyla elektrik ünitesiyle tam uyum içinde çalışarak 22,2 km/l tüketim sunuyor. Sakin sürüşlerde sessizliğini korusa da gaza yüklenildiğinde motor sesi belirginleşiyor.

9. KIA NIRO – 22,7 KM/L

Hyundai Kona ile aynı 129 HP’lik hibrit sisteme sahip olan Niro, LPG seçeneği de sunan tek tam hibrit model olmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede yakıt tasarrufu potansiyeli daha da artıyor.

8. TOYOTA YARIS CROSS – 22,7 KM/L

116 HP gücündeki Yaris Cross, 1.5 litrelik 3 silindirli motoru ve elektrik destek sistemiyle birlikte 1 litre benzinle 22,7 km menzil vadediyor. Batarya tam doluyken saatte 130 km hıza kadar elektrikli sürüş mümkün.

7. RENAULT CAPTUR – 22,7 KM/L

Yeni 1.8 litrelik atmosferik motorla güncellenen Captur, artık daha sık elektrikli modda ilerleyebiliyor. 160 HP sistem gücüyle WLTP testlerinde 22,7 km/l değerine ulaşıyor.

6. MG 3 – 22,7 KM/L

Listede yer alan en güçlü araç olan Çinli MG 3, 194 HP toplam gücüne rağmen 22,7 km/l tüketim değerine ulaşabiliyor. 80 km/s hıza kadar tamamen elektrikli ilerleyebiliyor olması, bu başarının anahtarı.

5. RENAULT SYMBIOZ – 23,3 KM/L

Captur’un geniş bagajlı kardeşi olan Symbioz, aynı 1.8 motorlu hibrit sistemle geliyor. 160 HP gücündeki sistem, 1 litre benzinle 23,3 kilometre menzil sunuyor.

4. MITSUBISHI COLT – 23,3 KM/L

Renault Clio temelli olarak geliştirilen Colt, Fransız üreticinin hibrit teknolojisini taşıyor. 143 HP toplam güce sahip olan araç, 1 litre yakıtla 23,3 km yol kat edebiliyor.

3. RENAULT CLIO – 23,8 KM/L

Colt’la teknik olarak birebir aynı olan Clio, daha iyi aerodinamik yapısı sayesinde 500 metre daha fazla yol alabiliyor ve 23,8 km/l tüketim sunuyor.

2. TOYOTA YARIS – 24,4 KM/L

Toyota’nın hibrit teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran Yaris, 116 HP güce sahip 1.5 litrelik motoruyla sınıfında önemli bir tasarruf örneği sergiliyor. Yakıt tüketimi 25 km/l sınırına dayanıyor.

1. MAZDA 2 HYBRID – 26,3 KM/L

Toyota Yaris’in farklı logolu ikizi olan Mazda 2 Hybrid, 26,3 km/l tüketim değeriyle listenin zirvesine yerleşiyor. Teknik olarak birebir aynı olmalarına rağmen Mazda, Yaris’ten biraz daha az yakıyor.