Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için Temmuz 2025 itibarıyla güncellenmiş fiyat listeleri açıklandı. Elektrikli araçlara zam gelirken yerli üretim içten yanmalı bazı modellerin fiyatlarına ise indirim yapıldı.
Elektrikli araçlarda ÖTV yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişirken, içten yanmalı araçlarda ÖTV yüzde 70 ile yüzde 220 arasında oluştu. Şarj edilebilir hibrit araçlarda ise yüzde 45 ile 85 arasında oluştu. İşte araç piyasasını yakından takip edenler için, en çok tercih edilen markaların yeni fiyatları:
En Düşük Fiyatlı Sıfır Otomobiller (1 Milyon TL Altı)
Fiat Egea 1.4 Fire Easy (Benzinli – 95 hp): 944.964 TL
1 Milyon - 2 Milyon TL Arası Araçlar
Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost (Hibrit): 1.516.700 TL
Opel Corsa Edition 1.2 100 hp (Benzin): 1.267.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.447.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp DSG FR: 1.648.166 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 1.355.314 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.687.000 TL
BYD Dolphin (Elektrikli): 1.629.500 TL
2 Milyon - 3 Milyon TL Arası Araçlar
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2.179.386 TL
Cupra Born (Elektrikli): 2.186.177 TL
MG HS: 2.249.000 TL
Lexus LBX Elegant Hybrid: 2.530.000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI Advanced: 2.938.440 TL
3 Milyon TL Üstü Modeller
Mercedes A200 AMG (Otomatik – Benzin): 3.169.222 TL
BMW 120 M Sport Mild Hybrid: 3.308.400 TL