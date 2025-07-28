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Otomobil
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 | Bengü Sarıkuş

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

Türkiye'de otomobil fiyatlarını değiştiren Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Markalar rekabet edebilmek adına ÖTV dilimi değişmeyen araçlarda da fiyat değişikliği yaptı. İşte en çok tercih edilen otomobillerin yeni fiyatları..

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Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:57

almak isteyen vatandaşlar için Temmuz 2025 itibarıyla güncellenmiş fiyat listeleri açıklandı. Elektrikli araçlara zam gelirken yerli üretim içten yanmalı bazı modellerin fiyatlarına ise indirim yapıldı.

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

Elektrikli araçlarda ÖTV yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişirken, içten yanmalı araçlarda ÖTV yüzde 70 ile yüzde 220 arasında oluştu. Şarj edilebilir hibrit araçlarda ise yüzde 45 ile 85 arasında oluştu. İşte araç piyasasını yakından takip edenler için, en çok tercih edilen markaların yeni :

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

İŞTE MARKA MARKA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ:

En Düşük Fiyatlı Sıfır Otomobiller (1 Milyon TL Altı)

Fiat Egea 1.4 Fire Easy (Benzinli – 95 hp): 944.964 TL

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

1 Milyon - 2 Milyon TL Arası Araçlar

Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost (Hibrit): 1.516.700 TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 hp (Benzin): 1.267.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.447.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp DSG FR: 1.648.166 TL

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life: 1.355.314 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.687.000 TL

BYD Dolphin (Elektrikli): 1.629.500 TL

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

2 Milyon - 3 Milyon TL Arası Araçlar

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2.179.386 TL

Cupra Born (Elektrikli): 2.186.177 TL

MG HS: 2.249.000 TL

Lexus LBX Elegant Hybrid: 2.530.000 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI Advanced: 2.938.440 TL

Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir

3 Milyon TL Üstü Modeller

Mercedes A200 AMG (Otomatik – Benzin): 3.169.222 TL

BMW 120 M Sport Mild Hybrid: 3.308.400 TL

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#Otomobil
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#sıfır otomobil
#sıfır araç
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#fiyatları
#Içten Yanmalı Araç
#Otomobil
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