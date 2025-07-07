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Otomobil
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 | Murat Makas

Araç almanın en pahalı olduğu ülkeler: İşte Türkiye’nin sırası

Küresel otomobil sektörüne ilişkin yapılan çalışmalarda araç almanın en pahalı olduğu ülkeler açıklandı. Deutsche Bank’ın 2025 yılı raporuna göre yapılan araştırmada Türkiye'nin listede sıralaması belli oldu.

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Araç almanın en pahalı olduğu ülkeler: İşte Türkiye’nin sırası
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 15:45

Dünyada otomobil sahibi olmanın en maliyetli olduğu ülkeler sıralandı. Deutsche Bank’ın 2025 yılı raporuna göre, sıfır bir Volkswagen Golf ya da benzeri otomobilin fiyatı baz alınarak yapılan karşılaştırmada, 4. sırada yer aldı. Zirvede ise devasa vergi ve lisans ücretleriyle tanınan var.

Araç almanın en pahalı olduğu ülkeler: İşte Türkiye’nin sırası

TÜRKİYE 5 YILDA YÜZDE 50 ZAMLA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Türkiye’de 2020 yılında yaklaşık 30 bin 463 dolara satın alınabilen sıfır bir otomobilin 2025’teki ortalama fiyatı 45 bin 787 dolara yükseldi. Bu artış, dolar bazında yüzde 50’yi aşıyor. İstanbul’un listeye 4. sıradan girmesi, araç fiyatlarının sadece yerel gelirle değil, küresel standartlarla da ne kadar yükseldiğini gözler önüne seriyor.

İLK ÜÇTE KİMLER VAR?

Otomobilin en pahalı olduğu ülke Singapur. 2025 itibarıyla bir sıfır otomobilin ortalama fiyatı tam 140 bin 534 dolar. 2020’ye kıyasla fiyatlarda yüzde 71,8’lik bir artış yaşanmış. Danimarka ikinci sırada (50.298 dolar), İsrail ise üçüncü sırada (47.599 dolar) yer alıyor.

Araç almanın en pahalı olduğu ülkeler: İşte Türkiye’nin sırası

TÜRKİYE'Yİ KİMLER TAKİP EDİYOR?

Listenin Türkiye'den sonraki sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri (45.033 dolar), İrlanda (42.337 dolar) ve İsviçre (40.265 dolar) geliyor. İlginç olan ise, Türkiye’deki fiyatlar petrol zengini BAE’den bile daha yüksek.

Araç almanın en pahalı olduğu ülkeler: İşte Türkiye’nin sırası

AVRUPA’DA TABLO NE DURUMDA?

Avrupa’nın büyük şehirlerinden İspanya’nın Barcelona kenti 10. sırada. Fiyatlar burada 5 yılda yüzde 52,6 artarak 38.516 dolara çıkmış. Birleşik Krallık ve Hollanda da listeye üst sıralardan giriyor. Örneğin Amsterdam’da fiyatlar 37.678 dolara kadar çıkmış.

EN UCUZLAR ASYA’DA

Listenin sonlarında ise Çin ve Hindistan dikkat çekiyor. Çin’in başkenti Pekin’de sıfır otomobil fiyatı 18.526 dolara kadar gerilemiş. Beş yılda yüzde 20’lik bir düşüş yaşanmış. Hindistan’ın Bangalore şehrinde ise sıfır bir araç ortalama 14.015 dolara satılıyor.

Araç almanın en pahalı olduğu ülkeler: İşte Türkiye’nin sırası

ABD VE ALMANYA DAHA UCUZ

Sıfır araç fiyatlarının görece uygun olduğu ülkeler arasında ABD (New York) ve Almanya (Berlin) da var. ABD’de fiyatlar 35 bin dolarda kalırken, Almanya’da bu rakam 32 bin 323 dolar.

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