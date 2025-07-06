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 | Suat Vilgen

Tesla Model Y artık dünyanın en çok satan arabası değil! İşte zirvenin yeni sahibi

Elektrikli araç dünyasının sembol modellerinden Tesla Model Y, 2023’te dünyanın en çok satan otomobili olmuş, bu unvanıyla tarihte bir ilki başarmıştı. Ancak JATO Dynamics verilerine göre bu hüküm 2024’te son buldu. Tesla Model Y, yalnızca yüzde 0,16’lık farkla yerini Japon harikası Toyota Rav4'e kaptırdı. İşte detaylar...

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Tesla Model Y artık dünyanın en çok satan arabası değil! İşte zirvenin yeni sahibi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 13:20

ABD'li milyarder ’ın yıllar önce yaptığı “ en çok satan otomobil olabilir” öngörüsü, 2023’te gerçekleşmişti. Model Y, yalnızca ’nın değil, tüm elektrikli araçların küresel anlamda satış liderliğine ulaşması açısından bir dönüm noktası olmuştu. Ancak işler, 2024’ün ortasından itibaren değişmeye başladı.

Tesla Model Y artık dünyanın en çok satan arabası değil! İşte zirvenin yeni sahibi

MUSK'IN SİYASİ HAMLELERİ TESLA'YA YARAMADI

Tesla CEO’su Elon Musk’ın, 2024 yılı boyunca artan şekilde siyasete karışması ve özellikle elektrikli araç karşıtı gruplara finansal destek sağlaması, Tesla markasına büyük darbe vurdu. Musk’ın, ABD’de EV pazarını baltalamaya çalışan çevrelere yüz milyonlarca dolar aktarması; sadece Amerika’da değil, Almanya gibi diğer ülkelerde de tepki gördü.

Musk’ın zaman zaman ırkçı ve aşırı sağcı gruplara verdiği dolaylı veya doğrudan destek, Tesla’nın global itibarını ciddi şekilde zedeledi. Bu durum, satış rakamlarına da yansıdı. Tesla, 2024 ortasında tarihindeki ilk art arda düşüş yaşanan çeyrekleri kaydetti.

Tesla Model Y artık dünyanın en çok satan arabası değil! İşte zirvenin yeni sahibi

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN ARABASI TOYOTA RAV4

JATO Dynamics’ten Felipe Munoz’un derlediği yeni verilere göre, Tesla Model Y, sadece 3.000 adetlik (toplam satışların yüzde 0,1’i) bir farkla RAV4’ün gerisinde kaldı. Toyota RAV4 satışlarını artırırken, Model Y satışlarında düşüş yaşandı.

Yine de Model Y, dünyanın en çok satan ikinci otomobili oldu. Üstelik Tesla’nın bir diğer modeli olan Model 3, 2024’te satışlarını yüzde 10 artırarak dünya sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. İlk 10’daki üçürnü sıra bir diğer elektrikli model Qin'un oldu. Böylece dünya genelindeki en çok satan 10 otomobil arasında üç elektrikli model ilk 3'te yer aldı.

Tesla Model Y artık dünyanın en çok satan arabası değil! İşte zirvenin yeni sahibi
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YENİLEME KARARLARI ETKİLİ OLDU

Toyota RAV4, mevcut neslinin sonuna yaklaşmışken en iyi satış yılını geride bırakmayı başardı. Mayıs ayında duyurulan 2026 model yılıyla birlikte yalnızca hibrit ve plug-in hibrit versiyonları satışa sunulacak.

Model Y için de uzun süredir beklenen yenileme duyurusu Ocak 2025’in ilk haftasında geldi. Ancak bu duyurudan önce birçok haber zaten kamuoyuna sızmıştı. Yenilenmiş modeli bekleyen tüketicilerin bu süreçte alım kararlarını ertelediği düşünülüyor. Bu da Model Y satışlarının düşmesinde etkili olmuş olabilir.

Tesla Model Y artık dünyanın en çok satan arabası değil! İşte zirvenin yeni sahibi
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BİR DÖNEMİN SONU, YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI MI?

İkinci çeyrek satışları da önceki yıla göre ciddi düşüş gösterdi. Tesla, model bazlı satış verilerini açıklamasa da, Model Y’nin genel satışlardan en büyük payı aldığı biliniyor. Bu nedenle Model Y satışlarının da kayda değer ölçüde azaldığı tahmin ediliyor.

Model Y, yaklaşık iki yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. için büyük bir başarıydı bu. Ancak artık bayrağı Toyota RAV4 devralmış durumda. Gelecek dönemlerde BYD, Xiaomi veya Xpeng gibi yükselen markaların da zirveyi zorlaması muhtemel.

ETİKETLER
#byd
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#toyota
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#elektrikli araçlar
#otomobil satışları
#Elon Musk
#Tesla Model Y
#Toyota Rav4
#Toyota Rav4
#Otomobil
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