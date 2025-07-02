Mercedes talebe yetişemiyor! Elektrikli model için ek vardiya planı

Mercedes, muazzam talebi karşılamak için yılın ikinci yarısından itibaren modelin üretimini üç vardiyalı çalışmaya genişleteceğini duyurdu.

Mercedes orta sınıfa hitap eden CLA modelinin tem elektrikli modelinde uzun zamandır görülmemiş bir talep ile karşı karşıya. Alman otomotiv devinin Baş Üretim Sorumlusu Jörg Burzer, Stuttgart-Untertürkheim'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada yüksek orandaki sipariş alımının kendileri için cesaret verici olduğunu belirtirken, bu nedenle, üretimlerinin artırmaya karar verdiklerini söyledi.

ÜRETİMDE GECE MESAİSİ YAPACAKLAR

Çin'in neden olduğu nadir toprak tedarik sorunları gibi küresel darboğazlara rağmen, üretimin şimdiye kadar sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade eden Burzer, tedarik zincirinin bu sıralar güvenli olduğunu ve Mercedes'in yarı iletken krizinden ders çıkardığını vurguladı.

Tedarik zincirindeki ayarlamalarla kendimizi önemli ölçüde daha sağlam bir şekilde konumlandırdıklarını belirten Burzer, üretimi artırma karrı doğrultusunda çalışma saatlerine geceyi de ekleyerek 3 vardiyalı sisteme geçeceklerini sözlerine ekledi.

GÜNDE 200 ARAÇ ÜRETİYORLAR

CLA'nın motorları Stuttgart-Untertürkheim'daki fabrikanın montaj hattından çıkıyor. Automobilwoche'ye göre, model burada günlük 200 adet üretiliyor. Bu sayı yılda yaklaşık 50.000 araçlık taebi karşılmamıyor. Ancak Burzer'a göre üretim kapasitesi "yüz binlerce" araç için tasarlandı ve ek vardiya ile bu sayıyı yakalamak mümkün.

MMA DİĞER MODELLERE DE GELİYOR

Automobilwoche'nin haberine göre Mercedes, elektrikli araçlar için yeni geliştirdiği ve bu yıl üretimine başladığı MMA platformu araçları CLA dışındaki diğer modeller için de kullanmayı planlıyor.