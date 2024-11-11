Araç sahipleri dikkat! 500 bin lira masraf çıkabilir: İşte kışın araçta yaptırılması gereken bakımlar

11 Kasım 2024 11:31 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:31

Kış mevsiminde uzmanlar araç sahiplerini büyük arızalara karşı uyarıyor. Araç sahiplerinin kışın yaptırması gerektiği bakımlar tek tek sıralandı. Rutin bakımların yaptırılmaması durumunda 500 bin TL'ye kadar masraf çıkabileceği belirtiliyor. İşte kışın araçta yaptırılması gereken rutin bakımlar...

Benzinli veya dizel araçlarda rutin bakımların yaptırılması büyük riskleri ortadan kaldırabilir. Hatta elektrikli araçlarla ilgili de rutin bakımlar için sürekli uyarılar yapılıyor. Kış aylarında düzenli bakım yapılmayan otomobillerde ise çeşitli arızalar sonucu dudak uçuklatan masraflar çıkıyor. Kışın otomobillerde en başta motorun hararet durumu, akü, lastik gibi bölümlerde arızalar meydana gelebiliyor.

KIŞIN ARAÇTA YAPTIRILMASI GEREKENLER

Araç kış bakımı sırasında aracın antifriz sıvısı kontrolü, lastik diş derinlikleri, silecek lastikleri yanı sıra akünün şarj durumu, debriyaj ve fren balataları, aydınlatma seviyeleri kontrol edilmeli. Araç bakım uzmanı Ilgın Doğan, kış aylarında araçların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakım yapılmasını hatırlattı.

Araçların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için periyodik olarak motor yağı bakımı, antifriz ölçümü ve akünün kış şartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Doğan, bu bakım işlemlerinin sadece aracın sorunsuz çalışmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda oluşabilecek maddi zararları da önlediğini belirtti.Ayrıca, güvenli bir sürüş deneyimi için lastik seçiminden fren sistemine kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

ARAÇ LASTİKLERİ VE FRENE DİKKAT!

Doğan, araç lastiklerinin kış şartlarına uygun olarak seçilmesi gerektiğini, fren sistemi bakımıyla sürüş güvenliğinin artırılabileceğini, aydınlatma ve cam silecek sistemlerinin kontrolünün yapılmasının ise sürüş mesafesini olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı. Doğan, “Son olarak iklimlendirme ve havalandırma sistemi hem kullanıcı sağlığı hem de görüş mesafesi açısından oldukça önemli” dedi.

MODELE GÖRE 500 BİN TL MASRAF RİSKİ

Periyodik bakımların ihmal edilmesi durumunda, özellikle kış aylarında motor donmaları veya yağdan kaynaklı sorunların ortaya çıkabileceğini belirten Doğan, “Bu tarz sorunlar aracın marka ve modeline göre 50 bin ile 500 bin lira arasında masrafa yol açabilir” diyerek, basit ve düzenli bakımın hem aracın sağlıklı çalışmasını sağlayacağını hem de yüksek maliyetlerin önüne geçebileceğini hatırlattı.