Türkiye genelinde 15 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulamasının bitişinden bu zamana kadar lastik dükkanlarında yoğunluk sürüyor. Araç sahipleri artan ceza ve yakıt tasarrufu için daha bilinçli davranıyor. Lastik ustası sıcak havalarda kış lastiği kullanımının sürüş güvenliğini tehlikeye attığı ve maliyetleri artırdığı konusunda uyarılarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Araç sahipleri dikkat! Eğer yaptırılmazsa performans ve yakıt tüketimi etkileniyor Türkiye genelinde kış lastiği uygulamasının sona ermesinin ardından lastik dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor ve uzmanlar sıcak havalarda kış lastiği kullanımının tehlikelerine dikkat çekiyor. Araç sahipleri artan ceza ve yakıt tasarrufu bilinciyle lastik değişimine yöneliyor. Sıcak havalarda kış lastiği kullanımı sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor, yol performansını düşürüyor ve yakıt tüketimini artırıyor. 15 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulamasının bitmesiyle lastik dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor. Lastik değişim fiyatları geçen seneye göre artış gösterdi. Yeni lastik fiyatları da geçen seneye göre daha yüksek bantlardan başlıyor. Uzmanlar, sürücülere yaz sıcakları artmadan yaz lastiklerine geçiş yapmalarını tavsiye ediyor ve en az orta kalitedeki lastikleri tercih etmelerini öneriyor.

"YOL PERFORMANSI AZALIYOR, ŞEKİLDE YAKIT TÜKETİMİ DE ÇOK ARTIYOR"

Lastik değişim sürecini ve teknik detayları değerlendiren dükkan çalışanı Yusuf Boz, kış lastiğinin yazın kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yıllar geçtikçe insanlar bilinçlendiği için ve ceza uygulamaları arttığı için yoğunluğumuz da artıyor aynı şekilde. Kış lastiğinin yaz aylarında kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Yol performansı çok azalıyor ve şekilde yakıt tüketimi de çok artıyor. Araca da yüksek uğultu sesi veriyor" dedi.

SICAKLAR ARTMADAN GEÇİŞ YAPILMALI

Yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağını belirten Yusuf Boz, sürücülere acele etmeleri çağrısında bulunarak, "Vatandaşlara bir başka tavsiyemiz ise yaz sıcakları daha fazla artmadan bir an önce yaz lastiklerine geçiş yapmaları. 15 Nisan'ı geçtiğimiz için uygulamanın bitmesi ile çok yoğun bir şekilde yaz lastiği değişimi yapıyoruz. İlerleyen süreçte de bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

LASTİK DEĞİŞİMİ VE YENİ LASTİK FİYATLARI

Fiyatlardaki değişim grafiğine ve vatandaşların tercihlerine değinen Boz, "Geçen sene lastik değişim fiyatları 800 ile bin 800 lira arası değişmekteydi, bu sene bin ile 2 bin arasında değişmekte. Geçen sene yeni lastiğin fiyatları 2 bin 500 liradan başlayıp 20 bin liralara kadar çıkıyordu. Ancak bu sene 3 bin liradan başlayıp 25 bin lira bandına kadar artış gösteriyor. Önceliği kalite ve konfor olan müşterilerimiz kaliteli lastikleri tercih ediyor, bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar ise daha uygun fiyatlı lastikleri tercih ediyorlar. Bizim tavsiyemiz, uygun fiyatlı lastiklerden ziyade en az orta kalitedeki lastiklerden alınması" şeklinde konuştu.