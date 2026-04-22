Araç sahipleri dikkat! Eğer yaptırılmazsa performans ve yakıt tüketimi etkileniyor

Türkiye genelinde 15 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulamasının bitişinden bu zamana kadar lastik dükkanlarında yoğunluk sürüyor. Araç sahipleri artan ceza ve yakıt tasarrufu için daha bilinçli davranıyor. Lastik ustası sıcak havalarda kış lastiği kullanımının sürüş güvenliğini tehlikeye attığı ve maliyetleri artırdığı konusunda uyarılarda bulundu.
Lastik değişim sürecini ve teknik detayları değerlendiren dükkan çalışanı Yusuf Boz, kış lastiğinin yazın kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yıllar geçtikçe insanlar bilinçlendiği için ve ceza uygulamaları arttığı için yoğunluğumuz da artıyor aynı şekilde. Kış lastiğinin yaz aylarında kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Yol performansı çok azalıyor ve şekilde yakıt tüketimi de çok artıyor. Araca da yüksek uğultu sesi veriyor" dedi.
Yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağını belirten Yusuf Boz, sürücülere acele etmeleri çağrısında bulunarak, "Vatandaşlara bir başka tavsiyemiz ise yaz sıcakları daha fazla artmadan bir an önce yaz lastiklerine geçiş yapmaları. 15 Nisan'ı geçtiğimiz için uygulamanın bitmesi ile çok yoğun bir şekilde yaz lastiği değişimi yapıyoruz. İlerleyen süreçte de bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Fiyatlardaki değişim grafiğine ve vatandaşların tercihlerine değinen Boz, "Geçen sene lastik değişim fiyatları 800 ile bin 800 lira arası değişmekteydi, bu sene bin ile 2 bin arasında değişmekte. Geçen sene yeni lastiğin fiyatları 2 bin 500 liradan başlayıp 20 bin liralara kadar çıkıyordu. Ancak bu sene 3 bin liradan başlayıp 25 bin lira bandına kadar artış gösteriyor. Önceliği kalite ve konfor olan müşterilerimiz kaliteli lastikleri tercih ediyor, bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar ise daha uygun fiyatlı lastikleri tercih ediyorlar. Bizim tavsiyemiz, uygun fiyatlı lastiklerden ziyade en az orta kalitedeki lastiklerden alınması" şeklinde konuştu.