Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Araç sahipleri dikkat! Eğer yaptırılmazsa performans ve yakıt tüketimi etkileniyor

Kış lastiği uygulamasının sona ermesinden sonra lastikçilerde yoğunluk yaşanırken uzmanlar araç sürüş güvenliği ve yakıt tüketimi konusunda uyarıyor. Uzmanlar sıcaklar çok yükselmeden lastik değişimini öneriyor. Yaz lastiğine geçilmemesi durumunda yol performans ve yakıt tüketiminin arttığı belirtiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 14:28
|
Türkiye genelinde 15 Nisan itibarıyla uygulamasının bitişinden bu zamana kadar lastik dükkanlarında yoğunluk sürüyor. Araç sahipleri artan ceza ve için daha bilinçli davranıyor. Lastik ustası sıcak havalarda kış lastiği kullanımının sürüş güvenliğini tehlikeye attığı ve maliyetleri artırdığı konusunda uyarılarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türkiye genelinde kış lastiği uygulamasının sona ermesinin ardından lastik dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor ve uzmanlar sıcak havalarda kış lastiği kullanımının tehlikelerine dikkat çekiyor.
Araç sahipleri artan ceza ve yakıt tasarrufu bilinciyle lastik değişimine yöneliyor.
Sıcak havalarda kış lastiği kullanımı sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor, yol performansını düşürüyor ve yakıt tüketimini artırıyor.
15 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulamasının bitmesiyle lastik dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor.
Lastik değişim fiyatları geçen seneye göre artış gösterdi.
Yeni lastik fiyatları da geçen seneye göre daha yüksek bantlardan başlıyor.
Uzmanlar, sürücülere yaz sıcakları artmadan yaz lastiklerine geçiş yapmalarını tavsiye ediyor ve en az orta kalitedeki lastikleri tercih etmelerini öneriyor.
"YOL PERFORMANSI AZALIYOR, ŞEKİLDE YAKIT TÜKETİMİ DE ÇOK ARTIYOR"

Lastik değişim sürecini ve teknik detayları değerlendiren dükkan çalışanı Yusuf Boz, kış lastiğinin yazın kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yıllar geçtikçe insanlar bilinçlendiği için ve ceza uygulamaları arttığı için yoğunluğumuz da artıyor aynı şekilde. Kış lastiğinin yaz aylarında kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Yol performansı çok azalıyor ve şekilde yakıt tüketimi de çok artıyor. Araca da yüksek uğultu sesi veriyor" dedi.

SICAKLAR ARTMADAN GEÇİŞ YAPILMALI

Yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağını belirten Yusuf Boz, sürücülere acele etmeleri çağrısında bulunarak, "Vatandaşlara bir başka tavsiyemiz ise yaz sıcakları daha fazla artmadan bir an önce yaz lastiklerine geçiş yapmaları. 15 Nisan'ı geçtiğimiz için uygulamanın bitmesi ile çok yoğun bir şekilde yaz lastiği değişimi yapıyoruz. İlerleyen süreçte de bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

LASTİK DEĞİŞİMİ VE YENİ LASTİK FİYATLARI

Fiyatlardaki değişim grafiğine ve vatandaşların tercihlerine değinen Boz, "Geçen sene lastik değişim fiyatları 800 ile bin 800 lira arası değişmekteydi, bu sene bin ile 2 bin arasında değişmekte. Geçen sene yeni lastiğin fiyatları 2 bin 500 liradan başlayıp 20 bin liralara kadar çıkıyordu. Ancak bu sene 3 bin liradan başlayıp 25 bin lira bandına kadar artış gösteriyor. Önceliği kalite ve konfor olan müşterilerimiz kaliteli lastikleri tercih ediyor, bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar ise daha uygun fiyatlı lastikleri tercih ediyorlar. Bizim tavsiyemiz, uygun fiyatlı lastiklerden ziyade en az orta kalitedeki lastiklerden alınması" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#kış lastiği
#Lastik Değişimi
#Yaz Lastiği
#Yakıt Tasarrufu
#Sürüş Güvenliği
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.