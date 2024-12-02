Araç sahipleri dikkat! Hırsızlar şimdi de buna yöneldi: Oto yıkama sırasında bile çalınabiliyor, ölüme götürüyor!

02 Aralık 2024 21:59 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:48

Araçların kaza yaptığında eksikliği halinde yolcuları ölüme götürecek donanımına şimdi de hırsızlar dadandı. Araç güvenliği uzmanları bunun oto yıkama sırasında bile çalınabiliyor. Otomobilin sahibi çalındığını bile anlayamayabiliyor. Otomobil hava yastığı hırsızlığına karşı uyarılara dikkat...

Son dönemde otomobillerdeki kaza anında açılmayan ya da işlevini yerine getirmeyen hava yastıkları sıkça gündeme geliyor. Bu sorun, sadece teknik bir arıza değil, hırsızlık​ ve merdiven altı tamiratların da bir sonucu olabileceği dikkat çekiyor. Hava yastıkları, sürücü ve yolcuların hayatını koruyan en önemli güvenlik​ ekipmanlarından biri. Yokluğu kaza anında yolcuları ölüme götürebiliyor. Ancak ne yazık ki, hem yüksek maliyeti hem de kullanım sonrası bilinçsiz müdahalelerle riskli hale gelebiliyor.

HIRSIZLARIN YENİ HEDEFİ HAVA YASTIKLARI

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, bu konuda önemli bilgiler paylaşıyor. TRT Haber'e konuşan Ünaldı’ya göre, hava yastıkları yüksek maliyetli ve kritik donanımlar olduğu için hırsızlar tarafından hedef alınabiliyor. Araçlar oto yıkama, tamir gibi hizmet noktalarına bırakıldığında ya da park halindeyken bu tür hırsızlık olayları yaşanabiliyor.

YIKAMA SIRASINDA ÇALINABİLİYOR

Bir örnek olaydan bahseden Ünaldı, bir aracın hava yastıklarının oto yıkama sırasında çalındığını ve bu durumun ancak aylar sonra fark edildiğini belirtiyor.

PATLAYAN HAVA YASTIĞI TAMİR EDİLİYOR MU?

Ünaldı’ya göre patlayan bir hava yastığı asla tamir edilemez. “Patlamış hava yastığını tamir etmek veya yerine sahte bir düzenek koymak, kazalarda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir,” diyor. Benzer şekilde emniyet kemerlerinin ön gergi mekanizması tetiklenmişse, bunun da mutlaka orijinal yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.

Ancak sektördeki bazı bilinçsiz ya da kötü niyetli uygulamalar, bu güvenlik donanımlarını tehlikeye atıyor. Ünaldı, açılmış bir hava yastığını sarıp tekrar yerine monte etme, başka araçlardan çıkarılan hava yastıklarını farklı marka ve modellere takma gibi işlemlerin sıradan hale geldiğine dikkat çekiyor.

HAVA YASTIĞINA YAPILAN İŞLEM ANLAŞILABİLİR Mİ?

Birçok kullanıcı, aracını tamir ya da bakım için bırakırken başında bekleyemiyor. Peki, hava yastığına yapılan bir işlem gözle fark edilebilir mi? Ünaldı, genellikle kötü işçilik yoksa veya araçta SRS (Hava Yastığı Sistemi) arıza ışığı yanmadıkça kullanıcının bu durumu anlamasının zor olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle, özellikle ikinci el araç alırken ya da aracınızda bir işlem yaptırırken profesyonel ve güvenilir ekspertiz firmalarından destek almanız şart. Ayrıca yapılan her işlemin evraklı ve belgeli olmasına dikkat etmelisiniz.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

- Belge Talep Edin: Yaptırdığınız her işlemin belgeli olmasına dikkat edin. Evraklarda plaka, şasi numarası, yapılan işlemler ve tarihler gibi bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.

- Uzmanları Seçin: Aracınızı mutlaka eğitimli ve sertifikalı teknisyenlere emanet edin.

- Ekspertiz Şart: İkinci el araç alırken veya yeni araç teslim alırken güvenilir ekspertiz firmalarıyla çalışın.

- Şüphe Durumunda Hukuki Destek: Yanlış bir işlem yapıldığından şüpheleniyorsanız, elinizdeki belgelerle profesyonel bir hukukçudan destek alın.