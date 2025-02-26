Araç sahipleri tek tek yorumladı! Alınabilecek en iyi 10 otomobil belli oldu

Dünya otomobil pazarında tüketiciler konfor ve maliyet açısından çeşitli otomobil markalarını değerlendirdi. Tüketici raporlarına göre alınabilecek en iyi araçlar ortaya çıktı. İşte şu anda satın alınabilecek en iyi 10 otomobil...

Sıfır veya ikinci el otomobil araştırıp almayı düşünenler için yeni araştırmalar ortaya çıkıyor. Tüketici raporlarına göre dünya otomobil pazarında teknik ve sistem olarak vatandaşı zor durumda bırakmayacak otomobiller listeleniyor. Consumer Reports (CR)’de 2025'te yeni araç almak isteyenleri ilgilendiren detaylar yer alıyor.

ALINABİLECEK EN İYİ 10 OTOMOBİL

2025 yılında satın alınabilecek en iyi 10 yeni otomobilin kategorilere göre ayrılmış listesi yayınlandı. Listeye girebilmek için araçların yol ve güvenlik testlerinde yüksek puan alması gerekiyordu. CR ayrıca güvenilirliği ve sahip memnuniyetini de hesaba kattı ve araçların yaya algılamalı düşük hızlı otomatik acil frenleme ve otoyol hızında otomatik acil frenleme teknolojisi içermesi gerektiğini söyledi.

Tüketici tercihlerine göre en iyi alınabilecek araçlar belli oldu. İşte o araçlar…

Nissan Sentra

Kullanıcılar, Nissan ( NSANY ) Sentra 2025'i fiyatını, konforunu, yakıt ekonomisini ve çevik kullanımını överek en iyi küçük otomobil ilan etti. Araç sahipleri "Sentra, 25.000 doların altında hala iyi, her yönüyle yeni bir otomobil bulabileceğinizin kanıtıdır" dedi.

Toyota Camry 2025

Yeniden tasarlanan 2025 Toyota ( TM ) Camry, CR'den "konforlu, pratik ve kullanıcı dostu" olarak niteleyerek büyük övgü aldı. Toyota, arabayı yalnızca hibrit olarak satıyor ve galon başına etkileyici 48 mil yakıt tüketimi sağlıyor.

Subaru Crosstrek 2025 SUV

Araç sahipleri raporda ‘’mükemmel bir sürüş, iyi yakıt ekonomisi, standart dört tekerlekten çekiş ve engebeli yollarla başa çıkabilmesini sağlayan yüksek yerden yükseklik’’ ifadelerine yer verdi.

Subaru Forester 2025

2025 Forester'ın yeni tasarımının daha iyi olduğu vurgulandı. Otomobilin konforu, yakıt ekonomisi, kargo alanı ve görüş alanı övüldü.

Toyota RAV4 PHEV 2025

Aracın plug-in hibrit RAV4'ü performansı, sürüş kalitesi ve verimliliği olumlu görüşler aldı.

Toyota Highlander Hybrid 2025

Tüketiciler, bu SUV'yi "orta boy SUV'ler arasında tek boynuzlu at" olarak adlandırdı ve boyutuna rağmen yakıt verimliliğine dikkat çekti. Aracın iyi bir yol tutuşuna sahip olduğunu ve oldukça konforlu olduğunu söyledi.

Lexus NX 2025

Lexus NX350h ve NX450h+ modelleri "rafine ama sağlam bir sürüş, hızlı direksiyon ve yetenekli yol tutuşu" sunuyor ve CR, küçük SUV'ların yakıt verimliliğini övdü.

BMW X5 ve X5 PHEV 2025

CR, "premium"un zirvesi olduğunu ve güçlü verimli bir motora sahip olduğunu söylediği X5'i çok sevdi. SUV için, "gün boyu süren yolculuklar için uygun destekleyici koltuklara sahip, olağanüstü sessiz ve zengin bir şekilde döşenmiş bir kabine sahip" yorumları yapıldı.

Tesla Model Y 2025

En iyi elektrikli araç olarak yorumlandı. Model Y, "SUV'dan çok spor araba gibi sürüş sağlayan" uzun menzili ve harika performansı nedeniyle övgü almıştı. Ancak CR, Model Y'nin ses ve klima kontrollerini değiştirmek için kullanmanız gereken dikkat dağıtıcı ekranını eleştirdi.

Ford Maverick ve Maverick Hybrid 2025

CR, bu küçük kamyonu tutumlu olduğu için övdü. Maverick'in iç mekanının rahat ve geniş olduğunu ve hibrit modelin bir kamyonet için inanılmaz bir kilometre performansı sağladığını söyledi.