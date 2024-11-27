Araç sahiplerine kış uyarısı! Bin 250 liraya hayat kurtaran tedbir

27 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:26

Araç sahiplerine bazı illerde erken başlayan kar sebebiyle lastik uyarısı yapıldı. Oto galericiler ve uzmanlar kış aylarında ortalama bin 250 liraya hayat kurtaran tedbire dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası bazı illerde kar yağışı erken başladı. Kış​ mevsimi sebebiyle araç​ sahiplerine art arda uyarılar yapıldı. Sağlıklı sürüş, kaza​ riskinin en asgariye indirilmesi için sürücüler, oto lastikçilerinin yolunu tuttu. Yaklaşık 22 yıldır sektörde olan lastik​ ustası Vedat Türk, yetkililerin açıklamasına gerek duymadan vatandaşın tedbirini alması gerektiğini söyledi.

Lastikler, balatalar ve alttakım kontrollerinin yapılması gerektiğini belirten Türk, “Hayat taşıyan önemli şeylerdir. Kar yağışıyla birlikte yoğunluğumuz da başladı. Kar başlamadan önce gelinse daha iyi olur. Bir can, hayat az değil. Cezası da var ve cezası dört lastik maliyetindedir. Hiç gerek duyulmadan tedbirler alınmalı” dedi.

SIFIRDAN DEĞİŞİM 8 BİN 500 TL

Oto lastikçilerde bayağı yoğunluk olduğunu ifade eden Türk, “Şahıs kendi tekerlerini getirdiği takdirde dört lastik değişimi, rot balans dahil bin 250 TL maliyeti var. Kamyonet vs. olduğu zaman maliyet yükselir. Dört tekerin sıfırdan değişimi ortalama 8 bin 500 TL'den başlıyor, 16 bin liraya kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.

DÖRT TEKERİN DEĞİŞTİRİLMESİ UYARISI

Müşteri Murat Levent ise kar şartlarına göre yaz tekerleri çıkartılıp dört tekerin değiştirilmesinin şart olduğunu dile getirerek, “Can güvenliğinden ziyade hem kendimizi hem de karşı tarafı düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacağı, kış lastiklerinin kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğu uyarısında bulunmuştu.