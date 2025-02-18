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 | Murat Makas

Araç sürücüleri dikkat! Otomobillerle ilgili çarpıcı araştırma: Egzoz dumanından bile daha zehirli

Kentsel hava kirliliği düşünüldüğünde dizel egzoz emisyonları temel zararlı unsur olarak gösteriliyor ancak son araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıktı. Otomobiller üzerine yapılan yeni araştırmalarda fren tozuna dikkat çekildi. "Egzoz dışı emisyonlar" olarak bilinen tozun tehlikeleri belli oldu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:11

Küresel çapta otomobil fiyatlarının yükselmesi ve üretimde aksamalar bazı ülkelerde özellikle orta sınıftaki vatandaşları eski modellere yönlendiriyor. Benzinli ve elektrikli otomobiller en çok tercih edilen sınıf olsa da uygun fiyatlı dizel araçlara talep sürüyor. Dizel otomobiller üzerine yapılan araştırma kapsamında çeşitli hastalıkların riski ön plana çıkarılmıştı ancak yeni araştırmalarda özellikle fren sistemine dikkat çekildi.

DİZEL OTOMOBİLLER VE FREN ÜZERİNE YENİ ARAŞTIRMA

Kentte hava kirliliği düşünüldüğünde otomobillerden ilk olarak dizel araçlar akla geliyor. Araştırmalara göre hava kirliliğine maruz kalma dünyada erken ölüm oranını artırıyor. Son araştırmada fren balatalarından gelen tozun akciğerlerimiz için daha zararlı olabileceğini gösteriyor.

FREN TOZU VE EGZOZ TOZU

Sciencealert.com'da yer alan detaylarda yol, lastik ve fren aşınması sonucu oluşan ve "egzoz dışı emisyonlar" olarak bilinen toz artık karayolu taşımacılığından kaynaklanan başlıca emisyon türü olup birçok Avrupa ülkesinde egzoz emisyonlarını geride bırakmıştır. Bunlardan fren tozu genellikle ana etkendir ancak henüz düzenlemeye tabi değildir. Fren tozunun dizel egzoz tozuna kıyasla potansiyel sağlık etkileri hakkında çok daha az şey biliniyor.

EGZOZ DIŞI EMİSYONLARI İÇİN ÇAĞRI

Laboratuvarda akciğerin astarını taklit edecek hücreler yetiştirildi ve bu hücreler hem fren tozuna hem de dizel egzoz tozuna maruz bırakıldı. Fren tozunun, kanser ve astım gibi akciğer hastalıklarıyla bağlantılı olan farklı önlemlerde bu hücreler için önemli ölçüde daha zararlı olduğu kanıtlandı. İlginç bir şekilde, fren tozundan bakırın çıkarılmasının bu etkileri azalttığı tespit edildi.

Buna rağmen Birleşik Krallık'taki mevcut araç düzenlemeleri yalnızca egzoz emisyonlarını hedef alıyor. Bulgular, egzoz dışı emisyonların da düzenlenmesinin acilen dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Fren balatalarının yeniden formüle edilmesi, bu emisyonların getirdiği potansiyel sağlık yükünü azaltmanın bir yolu olabilir.

FREN BALATALARI

Fren balataları daha önce aşırı ısınmayla başa çıkmak için asbest lifleri içeriyordu. Ancak asbest, akciğer hastalıklarıyla bağlantıları nedeniyle 1999'da İngiltere'de yasaklandı. Bu, motor endüstrisinin günümüzde araçlarda yaygın olarak kullanılan asbestsiz organik (NAO) balatalar da dahil olmak üzere yeni fren balatası astarları tasarlamasına neden oldu.

AKCİĞER HÜCRELERİ

Farklı ped tiplerinin aşınmasından kaynaklanan tozun zararlılığını karşılaştırdık. İronik olarak, asbest içeren pedlerin yerini almak üzere tasarlanan NAO pedlerinden gelen tozun sadece diğer ped tiplerinden gelen toza değil, aynı zamanda dizel egzoz tozuna kıyasla akciğer hücreleri için en toksik olanı şeklinde tespit edildi.
Maruz kalan hücreler üzerindeki etkilerden bazıları akciğer kanseri, akciğer fibrozu (akciğerde yara izi), astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hastalıklarla ilgili.

AKCİĞER İÇİN TEHLİKE

Önceki araştırmalar hava kirliliği parçacıklarındaki metallerin toksik etkilere sahip olabileceğini gösterdi. Farklı fren tozu ve dizel egzoz tozu türlerindeki metal içeriği ölçüldü. AI teknikleri, NAO balatalarından gelen fren tozunun tanımlayıcı özelliği olarak yüksek bakır içeriğini belirledi.


Araştırmalarda ayrıca bu bakırın açıkta kalan akciğer hücrelerinin içine girebildiği görüldü. En ilginci bu fren tozunun bakırı nötralize eden bir kimyasalla işlendiğinde toksik etkileri azaldı. Bu, bakırın bu tozun zararlı özelliklerinden en azından bir kısmına neden olduğunu gösteriyor.

Soluduğumuz havadaki tüm bakırın neredeyse yarısı fren ve lastik aşınmasından gelir. Diğer araştırma grupları tarafından yürütülen çeşitli çalışmalar, yüksek bakır konsantrasyonlarına maruz kalmanın bozulmuş akciğer fonksiyonu ve genel ölüm riski ile ilişkili olduğu bulgularına ulaşıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Fren tozu neden olur?
Sürücü frene bastıkça, fren rotorlarının basıncı nedeniyle fren balatalarından mikroskobik parçacıklar sıyrılır. Balata ve fren balatasının yarı metalik parçalarından gelen lifler tarafından dökme demir fren rotorunun aşınması, hepimizin otomobil tekerleklerinde gördüğümüz fren tozunu oluşturur.
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#Otomobil
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